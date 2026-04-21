Российский посол Алексей Мешков подтвердил, что Франция не пригласила РФ на мероприятия 8 мая, посвященные завершению Второй мировой войны, при этом отправив приглашения странам гитлеровской коалиции.

Российская Федерация в очередной раз столкнулась с демонстративным игнорированием со стороны французских властей в вопросе участия в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Как сообщил посол России в Париже Алексей Мешков, официального приглашения на празднование, которое по традиции проходит 8 мая, российская сторона не получила.

По словам дипломата, подобная практика стала для официального Парижа своего рода новой нормой в течение последних лет, поэтому российские представители уже привыкли к подобному недружественному жесту, который явно указывает на политизацию исторической памяти. Алексей Мешков подчеркнул глубокий парадокс ситуации, отметив, что французская сторона направляет приглашения представителям стран, входивших в гитлеровскую коалицию, в то время как Россия, сыгравшая решающую и ключевую роль в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы от коричневой чумы, остается за бортом этих памятных событий. Такое поведение вызывает серьезные вопросы относительно приверженности нынешнего французского руководства исторической правде и уважения к подвигу миллионов советских граждан, ценой собственной жизни спасших мир от фашистского порабощения. Данный факт является лишь очередным звеном в цепочке действий западных стран по маргинализации исторического вклада СССР в победу над нацизмом. Ситуацию прокомментировала и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа она выступила с жесткой критикой попыток переписать страницы истории. По мнению представителя МИД, стремление уравнять агрессора и освободителя не только оскорбляет память павших героев и жертв геноцида, но и находится в прямом противоречии с вердиктами Нюрнбергского трибунала. Международный военный трибунал поставил однозначную точку в вопросе вины нацистского режима, однако сегодня мы наблюдаем попытки ревизионизма, которые подрывают фундамент послевоенного мироустройства. Россия продолжает настаивать на том, что сохранение исторической правды является обязанностью мирового сообщества перед лицом будущих поколений, и любые попытки стереть вклад СССР в победу над нацизмом будут встречать решительный отпор на дипломатическом уровне





