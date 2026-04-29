Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами. Это событие расширило полосу безопасности у российской границы.

Москва, 29 апреля — В Сумской области российские военные подразделения взяли под контроль село Новодмитровка , расположенное в Краснопольском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным источника, штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады (34 гв. омсбр) в ходе ожесточенных боев выбили из села националистов из состава 157-й отдельной мотострелковой бригады и 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. В результате операции российские войска освободили населенный пункт и расширили полосу безопасности у российской границы. Сообщается, что бои за Новодмитровку продолжались несколько недель, в ходе которых российские военные нанесли значительные потери подразделениям 119-й бригады теробороны и резервам Вооруженных сил Украины.

В материале также упоминается, что артиллерия ВСУ наносила удары по своим военнослужащим, пытавшимся покинуть позиции в районе села. Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении подразделениями группировки войск «Север» села Землянки в Харьковской области. Это событие стало частью продолжающейся специальной военной операции, направленной на обеспечение безопасности границ Российской Федерации и защиту мирного населения в регионе. По словам военных экспертов, взятие Новодмитровки имеет стратегическое значение, так как позволяет укрепить позиции российских войск и создать условия для дальнейших операций в Сумской области.

В то же время украинские власти пока не прокомментировали потерю контроля над селом. Между тем, в последние недели в районе Сумской области наблюдается активизация боевых действий, что свидетельствует о продолжающемся противостоянии между российскими и украинскими силами. В этом контексте взятие Новодмитровки может стать важным шагом в развитии ситуации на фронте





