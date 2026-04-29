Россия представила ряд инициатив, направленных на нормализацию обстановки в Иране и содействие дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Акцент делается на возобновлении выполнения СВПД и поддержании интенсивных контактов со всеми заинтересованными сторонами.

Россия активно работает над деэскалацией напряженности вокруг иран ской ядерной программы и в целом в регионе Ближнего Востока, предлагая конкретные инициативы для нормализации обстановки. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков 29 апреля, подчеркнув твердую приверженность России содействию дипломатическому урегулированию кризиса.

Российская сторона считает, что мирное разрешение разногласий вокруг иранской ядерной программы является ключевым фактором стабильности в регионе и готова оказывать всестороннюю поддержку усилиям, направленным на достижение этой цели. Предложенные Россией соображения охватывают широкий спектр вопросов, включая гарантии безопасности для всех заинтересованных сторон, поэтапное снятие санкций и возобновление полномасштабного сотрудничества в области мирного атома. Важным аспектом российской позиции является призыв к всеобщему соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного также как Иранская ядерная сделка, и недопустимости односторонних действий, подрывающих его основы.

Россия убеждена, что возвращение к выполнению СВПД всеми участниками является наиболее эффективным путем к долгосрочному урегулированию кризиса. Российская дипломатия намерена поддерживать интенсивные контакты со всеми ключевыми игроками, вовлеченными в иранское досье. Юрий Ушаков отметил, что Россия продолжит активные переговоры с представителями Ирана, лидерами государств Персидского залива, Израилем, а также с американской переговорной группой. Эти контакты направлены на выработку взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы всех сторон.

Особое внимание уделяется координации усилий с региональными державами, поскольку стабильность на Ближнем Востоке невозможна без учета позиций и опасений всех заинтересованных стран. Россия выступает за создание инклюзивной платформы для диалога, где все стороны могли бы открыто обсуждать свои проблемы и находить компромиссные решения. В ходе недавнего визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербург 27 апреля, он выразил благодарность России за ее последовательную солидарность и поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса.

Аракчи также отметил важность углубления двусторонних отношений между Россией и Ираном, подчеркнув, что российская поддержка дипломатической деятельности Ирана является ценным вкладом в достижение стабильности в регионе. Роль России в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, и в частности, вокруг иранской ядерной программы, приобретает все большее значение. Москва обладает уникальным опытом взаимодействия со всеми ключевыми игроками региона и пользуется доверием как Ирана, так и других стран, заинтересованных в деэскалации напряженности.

Россия последовательно выступает за многосторонний подход к решению региональных проблем и против использования силы или односторонних санкций. Российская сторона считает, что только путем диалога и компромисса можно добиться устойчивого мира и стабильности на Ближнем Востоке. В контексте иранского вопроса, Россия предлагает себя в качестве посредника и готова содействовать организации прямых переговоров между Ираном и США. Важно отметить, что Россия заинтересована в сохранении СВПД и считает, что его разрушение приведет к непредсказуемым последствиям для региона и всего мира.

Российская позиция основана на принципах международного права и уважения суверенитета государств. Москва готова оказывать всемерную поддержку усилиям, направленным на укрепление региональной безопасности и предотвращение распространения ядерного оружия. Россия также подчеркивает необходимость учета экономических интересов Ирана и снятия несправедливых санкций, которые препятствуют его развитию





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Россия Ядерная Программа СВПД Дипломатия

United States Latest News, United States Headlines