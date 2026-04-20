Россия призывает к соблюдению перемирия между Ираном и США на фоне кризиса в Ормузском проливе

Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили критическую ситуацию в зоне Ормузского пролива, подчеркнув необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и важность продолжения дипломатических усилий для предотвращения эскалации конфликта.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел важные телефонные переговоры со своим иран ским коллегой Аббасом Аракчи, в центре внимания которых оказалась крайне напряженная ситуация в зоне Ормузского пролива. В официальном коммюнике, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 20 апреля, подчеркивается, что Москва настаивает на строгом соблюдении режима прекращения огня между США и Исламской Республикой Иран .

Согласно позиции российской стороны, параметры этого перемирия, которые были ранее утверждены при посредничестве пакистанской дипломатической миссии, должны неукоснительно выполняться всеми вовлеченными участниками без каких-либо исключений или провокационных действий. Лавров акцентировал внимание на том, что любая эскалация в данном регионе несет колоссальные риски для глобальной безопасности и экономической стабильности, поэтому продолжение дипломатического диалога остается единственным конструктивным путем выхода из сложившегося кризиса. В ходе состоявшейся беседы Аббас Аракчи проинформировал главу МИД России о многочисленных фактах нарушения режима прекращения огня со стороны Соединенных Штатов Америки. По утверждению иранской стороны, действия Вашингтона ставят под угрозу хрупкий баланс сил в регионе. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее уже заявлял, что Тегеран оставляет за собой право на решительные ответные меры, если морская блокада в Ормузском проливе не будет оперативно снята. Ситуация осложняется тем, что представители иранского командования, в частности Эбрахим Зольфагари, объявили о восстановлении военного контроля над проливом как об ответном шаге на действия американских сил. В ответ на это российское дипломатическое ведомство предложило свою площадку и экспертное содействие для налаживания конструктивного диалога между Ираном и странами Персидского залива, что могло бы снизить общий градус напряженности в стратегически важном регионе мира. Значимым итогом переговоров стала договоренность по обеспечению безопасности торговых путей. Иранская сторона подтвердила, что приложит все необходимые усилия для обеспечения беспрепятственного прохода российских торговых судов и транспортировки грузов через Ормузский пролив, несмотря на текущие геополитические разногласия. Сергей Лавров отметил, что контроль над нефтяным трафиком в этом секторе был одной из скрытых целей американской операции, однако Россия призывает к прагматизму и отказу от риторики, направленной на разрушение суверенитета других государств. Москва продолжает настаивать на том, что политическое урегулирование является единственно возможным вариантом, способным предотвратить полномасштабный военный конфликт, который может иметь катастрофические последствия для мировой энергетики и региональной стабильности на Ближнем Востоке





