Роскачество назвало регионы для спокойного и безопасного отдыха (без ошибок в заголовке)

Центр компетенций в области туризма Роскачества проанализировал актуальные тренды и динамику цен на внутреннем рынке. Исследование показало, что главным трендом для туристов является осознанный выбор попутных туристических направлений в пользу спокойного, безопасного и доступного отдыха. Кроме того, Роскачество выделило четыре ключевых региона, которые станут главными открытиями этого лета. Из них главными считаются Кавказское побережье Каспийского моря, Калининградская область, Юго-Западный регион России и также Ярославская область.

В преддверии высоко туристического сезона эксперты Центра компетенций в сфере туризм а Роскачества проанализировали актуальные тренды и динамику цен на внутреннем рынке. Они назвали выгодные направления с высоким уровнем сервиса.

Ранее специалисты отметили смену парадигмы: туристы устали от перегруженных пляжей и очередей.

«Главный тренд 2026 года — осознанный выбор в пользу спокойного, безопасного и доступного отдыха», — объяснили специалисты. Кроме того, в Роскачестве выделили четыре ключевых региона, которые станут главными открытиями этого лета. Кавказское побережье Каспийского моря — хит этого года. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене.

Здесь тёплое море сочетается с возможностью устроить горный трекинг или посетить древние аулы. Пока инфраструктура регионов не перегружена, цены на проживание и питание остаются значительно ниже черноморских. Для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением, стоит присмотреться к Кавказскому региону, посоветовали аналитики. Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск сохраняют статус главных здравниц страны.

Для любителей эстетики и истории идеальным выбором станет Калининградская область. Светлогорск и Зеленоградск предлагают европейский сервис и атмосферу старой Европы. Цены на туры в Калининград стартуют от 74 тыс. рублей на двоих, но получить сертифицированное качество размещения можно в любое время года. Эксперты также добавили, что менее всего подорожание коснулось активно развивающихся регионов Центральной России, Карелии и Русского Севера, в частности Ярославской, Тверской и Вологодской областей





