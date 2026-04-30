В Николаевской области российские силы нанесли точечные удары по полевым штабам, местам скопления боевиков и складам ВСУ. Под удар попали объекты под Николаевом, Очаковом и в Снигиревском районе. Ранее аналогичные удары были нанесены в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. В Николаевской области российские вооруженные силы нанесли точечные удары по ключевым объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попали полевые штабы, места скопления боевиков и склады с боеприпасами в районе Николаева, Очакова и Снигиревского района. Пока нет информации о потерях среди украинских военных в результате этих ударов. Ранее сообщалось о нанесении ударов по штабу и системе дальней связи ВСУ в Шосткинском районе Сумской области. По данным подполья, под удар также попали управленческие узлы, районы размещения военной техники и логистические центры ВСУ в Харьковской области.

Кроме того, были зафиксированы удары по командным пунктам, позициям, местам размещения техники и средств противовоздушной обороны противника на территории Запорожской области. В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено уничтожение дронами командного пункта подразделения ВСУ на ореховском направлении. Этот пункт находился в населенном пункте Преображенка и играл важную роль в обороне украинских войск.

В ходе спецоперации российские силы продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам ВСУ, что, по мнению военных экспертов, позволяет ослаблять обороноспособность противника и создавать условия для дальнейшего продвижения. Однако украинская сторона пока не комментирует эти события, а международные наблюдатели призывают к соблюдению норм международного гуманитарного права. В то же время, в российском Минобороны подчеркивают, что все удары наносятся исключительно по военным целям, избегая поражения гражданской инфраструктуры





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Николаевская Область Спецоперация На Украине ВСУ Российские Войска Удар По Военным Объектам

United States Latest News, United States Headlines