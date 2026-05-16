В районе Красного Лимана продолжаются интенсивные боевые действия, российские военные продвигаются, несмотря на активное сопротивление боевиков ВСУ, подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества 'Марочко live' Андрей Марочко сообщил в беседе с aif.ru. Также он поделился, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют порядка 85% территории Красного Лимана и подразделения 25-й армии продолжают уличные бои за освобождение города.

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. В районе Красного Лимана продолжаются интенсивные боевые действия, российские военные продвигаются, несмотря на активное сопротивление боевиков ВСУ, подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества ' Марочко live' Андрей Марочко сообщил в беседе с aif.ru.

По его словам, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют порядка 85% территории Красного Лимана. Он подчеркнул, что подразделения 25-й армии продолжают уличные бои за освобождение города, который является крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

«Российские военнослужащие продвигаются в данном населенном пункте, но освобождение идет сложно. Там еще остались так называемые серые зоны, которые фактически не контролируются никем из сторон. Это связано с активным использованием беспилотной летательной авиации, дроны обеих сторон ки negociación`, - пояснил эксперт. Марочко добавил, что несмотря на сложности с продвижением, российская армия демонстрирует позитивную динамику в Красном Лимане.

«Данный населенный пункт сложно освобождать. Но вместе с тем, динамика ВС РФ здесь позитивная. Сейчас в районе Красного Лимана интенсивность боевых действий находится на очень высоком уровне. Это один из ключевых населенных пунктов, который по сути является воротами к Славянску», - добавил специалист.

Взрыв в Киеве приведёт к страшным последствиям. Хороший материал. Общество -- эксклюзивный материа





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Бельгия Совет Европы Марочко Россия-Бельгия Бельгийский Фриз

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Как в тропиках. Эксперт рассказал, где в России водятся малярийные комары25 мая отмечается день борьбы с малярией. А опасна ли она россиянам? Разбирался aif.ru

Read more »

Чудеса ДНК. Владимир Гущин: что генетика уже может, а что еще нет25 апреля — Международный день ДНК, из молекул этого вещества состоят гены. Поэтому, сегодня aif.ru беседует с генетиком Сеченовскгого университета профессором Владимиром Гущиным.

Read more »

Новые рекорды. Синоптик Позднякова предсказала возвращение жары в столицуУже к концу июля в Москву вернется жара до +32°C. Да и сегодня, 25 июля градусники могут показать до +30°C. Как долго продержится очередной потепление – в материале aif.ru.

Read more »

Царь и рыцарь. Тайны профессии и личной жизни Анатолия РомашинаВдова Анатолия Владимировича Юлия Ромашина спустя 25 лет со дня его ухода из жизни, рассказала aif.ru, каким он был человеком.

Read more »

Шесть лет взаперти: как жил отрубивший матери голову житель Кумертау25-летний мужчина избил мать, отрубил ей голову и расчленил. Как в последние годы жил обвиняемый - в материале aif.ru.

Read more »

Стало известно, откуда ВСУ атаковали дронами ТаганрогМинувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских дронов над территорией России. Откуда их запустили - в материале aif.ru.

Read more »