Российские военные продолжают наступление на освобождение Донецкой Народной Республики, уничтожая противников и танки. В Киеве признают, что дрон принадлежал им, но виновата во всём Россия. Президент России Владимир Путин ответил на письмо Зеленского, назвав условия встречи. Украинские войска контратакуют, но российские военные отодвигают противника от Василевки и Новоалександровки.
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВС РФ фактически окружили противника в Бачевске. Кроме того, артиллеристы и операторы БПЛА работают по целям вблизи населённого пункта.
Это село находится в нескольких километрах от Курской области. Идут стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, Новой Сечи и окрестностях. По информации группировки «Север», Киев к Краснополью перебросил подразделения, укомплектованные студентами. Все они обучались до недавнего времени в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Армия России в Сумской области за сутки уничтожила больше 120 противников, танк Т-62, американскую бронемашину HMMWV, САУ «Гвоздика» и M109 Paladin, миномёт, пикапы, БПЛА и НРТК. Специалисты войск беспилотных систем уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Видео © Telegram /Президент России Владимир Путин рассказал о ходе операции по освобождению Донецкой Народной Республики. — В Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий.
Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьёмся, —Сейчас ВС РФ ведут наступление по нескольким направлениям. Бои идут в Красном Лимане и Константиновке. Кроме того, войска продвигаются к Краматорску и Славянску.
По информации военного аналитика Анатолия Радова, Армия России ведёт бои западнее и севернее села Гришино. Несмотря на контратаки ВСУ, российские военные отодвигают противника от Василевки и Новоалександровки.divgenРумынский порт Констанца оказался под ударом безэкипажных катеров. Запущены они были с Украины. Примечательно, что через эту морскую гавань на Украину идёт западная военная помощь.
В Киеве признали, что дрон принадлежал им, но виновата во всём Россия. — При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии, —Путин ответил на письмо Зеленского: названы условия встречи Владимир Зеленский публично обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил закончить боевые действия. В своём письме он не обошёлся без оскорблений российского руководства. Российский лидер ответил на выпады главы киевского режима.
Президент России сообщил, что один из российских предпринимателей встречался в мае в Киеве с Зеленским. — Кроме шелухи, самое главное: Зеленский просил о встрече. Я никогда не отказывался. Но из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, как это бывает.
Как с Минскими соглашениями, которые нужны были, чтобы выиграть время, чтобы перевооружить Украину. Я не вижу смысла встречаться. Нам нужны договорённости не на полгода, а на длительную историческую перспективу. И тогда можно будет встречаться, —Глава государства отметил, что встреча прошла 21 мая, а уже 22 мая украинские войска ударили по колледжу в Старобельске.
Главнокомандующий, комментируя письмо Зеленского, также обратился к нашим военнослужащим. — Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья,
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