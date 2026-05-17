Российские подразделения перерезали дорогу и освободили села Волоховка, Караичное и Охримовка в Харьковской области, продвигаясь на левом берегу реки Волчья

Российские подразделения перерезали дорогу и создали условия для флангового обхода двух соседних узлов обороны ВСУ в Волоховке и Охримовке. Кроме того, подразделения РФ оформили широкий плацдарм в этих населенных пунктах, а Минобороны РФ объявило о освобождении сел Чайковка под Волчанском под контролем подразделений группировки войск «Север». Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что освобождение Чайковки способствует расширению полосы безопасности в Харьковской области.

