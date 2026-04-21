Сборная России по водному поло успешно начала квалификационный этап Кубка мира на Мальте, одержав убедительную победу над Аргентиной со счетом 33:11.

На Мальте состоялось яркое открытие квалификационного этапа женского Кубка мира по водному поло в дивизионе B. Сборная России успешно стартовала в турнире, продемонстрировав полное доминирование над национальной командой Аргентины. Несмотря на то что уровень мастерства отечественных спорт сменок значительно превосходит показатели соперниц, начало встречи потребовало максимальной концентрации. В первой четверти наши девушки стремительно ушли в отрыв, поведя со счетом 5:1.

Однако из-за ряда мелких тактических ошибок аргентинские ватерполистки сумели несколько сократить разрыв, что заставило тренерский штаб внести коррективы в игру. Финальный отрезок матча прошел под диктовку российской сборной, которая не оставила шансов оппонентам, доведя итоговое преимущество до внушительных 33:11. Победный старт на международной арене стал важным событием для российского спорта в текущем сезоне. Как ранее отмечал Мазепин, данный турнир является первым серьезным испытанием для команды за долгие годы, поэтому конкретные турнирные задачи перед игроками на данный момент не ставятся — акцент сделан на восстановление игровой практики и отработку командных взаимодействий. Уверенная игра в защите в последние две минуты матча с Аргентиной показала, что потенциал сборной весьма высок. Теперь команда готовится к следующему противостоянию, в котором предстоит сразиться с представительницами Германии. Болельщики ожидают от российской дружины сохранения атакующего темпа и такой же результативности, которую они продемонстрировали в первой игре. Параллельно с водным поло внимание спортивной общественности приковано к финалу Кубка России по плаванию, где разворачивается не менее захватывающая борьба. Известные спортсмены, такие как Клепикова, Кожакин, Самусенко, Блинова и Мишарина, уже успели записать на свой счет победы в различных дисциплинах. В то же время такие звезды, как Пригода и Чикунова, заняли вторые места, а Климент Колесников финишировал третьим. Атмосфера соревнований пропитана напряжением, что подтверждают и сами участники. Например, Самусенко сравнила воду в петербургском бассейне с зыбучими песками, подчеркивая, насколько коварной может быть стихия при малейшей потере концентрации. Эти параллельные успехи российских атлетов в водных видах спорта подчеркивают высокий уровень подготовки, который сохраняется даже в условиях ограниченного количества международных стартов, позволяя спортсменам оттачивать мастерство и радовать болельщиков новыми достижениями





