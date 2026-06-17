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Российские войска применяют новейшую ракету «Бандероль» в Киеве

Оружие И Военные Технологии News

Российские войска применяют новейшую ракету «Бандероль» в Киеве
БандерольРоссийские ВойскаНовейшая Ракета
📆6/17/2026 2:56 AM
📰aifonline
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Российские войска применяют новейшую ракету «Бандероль» в ходе ночного удара 16 июня по целям в Киеве. Украинская сторона заявила о трёх прилётах. Подробности об этом оружии в эксклюзивном интервью раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Российские войска в ходе ночного удара 16 июня по целям в Киев е применили новейшую ракету « Бандероль ». Украинская сторона заявила как минимум о трёх прилётах.

Подробности об этом оружии в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, «Бандероль» нельзя считать классической ракетой — это гибридное решение, объединившее достоинства разных вооружений.

«По сути, это даже не столько ракета, сколько гибрид крылатой ракеты и ФАБ с управляемым модулем планирования и коррекции. Дальность составляет порядка 450 километров, боевая часть — около 150 килограммов. Это сравнительно дешёвый вариант: он дешевле крылатой ракеты, но обладает гораздо большей дальностью и точностью, чем обычная авиабомба с УМПК», — рассказал Кнутов. Ключевое отличие от планирующих ФАБов — небольшой реактивный двигатель, обеспечивающий начальное ускорение.

Если дальность авиабомб с УМПК сейчас не превышает 150–200 км, то «Бандероль» способна преодолеть до 450 км, позиционируясь как точная и недорогая альтернатива крылатым ракетам. Эксперт подчеркнул широкую номенклатуру целей, которые может поражать новинка.

"Бандероль" способна поражать пункты временной дислокации противника, опорные пункты, боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска. Номенклатура целей здесь достаточно большая. Характер боевой части варьируется под задачу: возможны осколочно-фугасное, термобарическое или фугасное снаряжение. Однако из-за ограниченной мощности заряда «Бандероль» не предназначена для уничтожения сильно укреплённых подземных объектов — заглублённые командные пункты ей не по силам, а всё, что находится на поверхности или на малой глубине, она поражает успешно.

Нынешнее применение Кнутов назвал «обкаткой» после паузы, взятой для доработок.

"Главная задача сейчас — это проверка. Украинская сторона говорит о трёх ракетах. Думаю, специалисты смотрят, как ракета ведёт себя в полёте, насколько она способна преодолевать систему противовоздушной обороны и насколько она точна. Как только станет понятно, что изделие отвечает всем требованиям, заложенным разработчиками, я думаю, она пойдёт в серию", — заключил эксперт. Оцените материал Обществоконфликт на Украинеэксклюзивэксклюзивные новост

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Бандероль Российские Войска Новейшая Ракета Ночь Киев Украина Эксперт Полёт Проверка Серия

 

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