Российские войска нанесли серию ударов по объектам в Харькове и области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о роли Харькова как промышленного центра украинского ВПК, включая возможную работу ядерного реактора. Уничтожены склады боеприпасов, предприятия, катер Combat Boat 90 и места сборки БПЛА. Потери ВСУ превысили 400 человек.

Российские вооруженные силы продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. В последние сутки наибольшая концентрация ударов пришлась на Харьков и Купянский район, где, по данным Минобороны РФ, поражены промышленные предприятия, склады боеприпасов и места дислокации украинских подразделений.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru отметил, что Харьков остаётся ключевым узлом украинского военно-промышленного комплекса, где продолжают работать заводы по производству ракет и ремонту бронетехники. Особое внимание, по его словам, уделяется возможной незаглушенной работе ядерного реактора, что представляет серьёзную угрозу. Параллельно с нанесением ударов российские войска создают буферную зону в Харьковской области, что подтверждается данными об уничтожении техники и живой силы противника в приграничных районах. В Министерстве обороны РФ отчитались о высоких результатах огневого воздействия на данном направлении.

В частности, нанесено поражение трём механизированным бригадам ВСУ в районах Терновой, Приколотного, Лосевки и Григоровки. Также сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны у населённых пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково и Грушевка. Кроме того, авиацией, беспилотниками и ракетными войсками уничтожен украинский боевой катер шведского производства Combat Boat 90. Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, склады боеприпасов и горючего.

Ликвидированы места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 146 районах. Эксперты подчёркивают, что Харьков остаётся критически важным инфраструктурным центром, обслуживающим украинский ВПК. Полковник Матвийчук уточнил, что в городе работают научно-производственные предприятия, связанные с ракетной и ядерной программами. Авиационный завод продолжает выпуск и ремонт беспилотников, включая модели Лелека и Лютые.

Харьковский тракторный завод и танковый завод задействованы в восстановлении бронетехники, в том числе бронеавтомобилей Козак. Удары по этим объектам объективно ослабляют обороноспособность Украины. Общие потери противника в зонах ответственности группировок Север и Запад превысили 400 военнослужащих. Российское военное ведомство подтверждает, что интенсивность ударов будет наращиваться для создания безопасной зоны на границе с Украиной.

Оценка текущих действий показывает, что ликвидация военной логистики и заводов является приоритетом для снижения угрозы со стороны ВСУ





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