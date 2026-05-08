Head Topics

Российские войска наступают на запад: ситуация на фронте в районе Славянска и Красного Лимана

Военные Операции News

Российские войска наступают на запад: ситуация на фронте в районе Славянска и Красного Лимана
Российские ВойскаСлавянскКрасный Лиман
📆5/8/2026 3:52 AM
📰aifonline
87 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 68%

Российские войска ведут активные наступательные операции на западном и южном направлениях в районе Славянска и Красного Лимана, заставляя украинские силы отступать. Группировка «Запад» продвигается на север, форсировав реку Северский Донец и взяв под контроль село Пришиб. Группировка «Юг» также демонстрирует успехи, взяв под контроль Пискуновку и приближаясь к Стародубовке.

На фронте в районе Славянск а и Красного Лимана складывается сложная и динамичная ситуация. Российские войска ведут активные наступательные операции на западном и южном направлениях, заставляя украинские силы отступать.

Группировка «Запад» продвигается на север, форсировав реку Северский Донец и взяв под контроль село Пришиб. В Татьяновке идут жесткие бои, где российские штурмовые отряды очищают территорию от противника. Этот район стратегически важен, так как позволяет блокировать Святогорск и создать угрозу для украинских позиций в этом секторе. Южнее, в районе Старого Каравана и Брусина, российские войска также пробиваются к реке Северский Донец, несмотря на контратаки ВСУ со стороны Щурова и Стародубовки.

По данным военных корреспондентов, российские подразделения уже вошли в северную часть Старого Каравана из лесного массива, что открывает путь к Райгородку и далее к Славянску. Инженерные подразделения ВСУ спешно укрепляют оборону в этом направлении, привлекая местных жителей к строительству окопов и укреплений. Группировка «Юг» также демонстрирует значительные успехи. Российские штурмовые группы вышли к Стародубовке, предварительно взяв под контроль село Пискуновка.

По оперативным данным, гарнизон ВСУ в Пискуновке перешел на сторону российских войск, что может свидетельствовать о снижении морального духа среди украинских солдат. В Кривой Луке продолжаются бои, где противник выбит из центральной части села и оказался в окружении. В Озерном (Ильичевке) ситуация также складывается в пользу российских войск, и скоро этот населенный пункт может перейти под их контроль. В Рай-Александровке бои идут на восточной и центральной частях села, где российские войска продавливают оборону ВСУ.

Эксперты отмечают, что в случае успешного продвижения российских войск в этом направлении, украинские силы могут оказаться в крайне невыгодном положении, что приведет к серьезным последствиям для их обороны

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Российские Войска Славянск Красный Лиман Наступление Украинские Силы

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 06:52:40