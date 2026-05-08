Российские войска ведут активные наступательные операции на западном и южном направлениях в районе Славянска и Красного Лимана, заставляя украинские силы отступать. Группировка «Запад» продвигается на север, форсировав реку Северский Донец и взяв под контроль село Пришиб. Группировка «Юг» также демонстрирует успехи, взяв под контроль Пискуновку и приближаясь к Стародубовке.

На фронте в районе Славянск а и Красного Лимана складывается сложная и динамичная ситуация. Российские войска ведут активные наступательные операции на западном и южном направлениях, заставляя украинские силы отступать.

Группировка «Запад» продвигается на север, форсировав реку Северский Донец и взяв под контроль село Пришиб. В Татьяновке идут жесткие бои, где российские штурмовые отряды очищают территорию от противника. Этот район стратегически важен, так как позволяет блокировать Святогорск и создать угрозу для украинских позиций в этом секторе. Южнее, в районе Старого Каравана и Брусина, российские войска также пробиваются к реке Северский Донец, несмотря на контратаки ВСУ со стороны Щурова и Стародубовки.

По данным военных корреспондентов, российские подразделения уже вошли в северную часть Старого Каравана из лесного массива, что открывает путь к Райгородку и далее к Славянску. Инженерные подразделения ВСУ спешно укрепляют оборону в этом направлении, привлекая местных жителей к строительству окопов и укреплений. Группировка «Юг» также демонстрирует значительные успехи. Российские штурмовые группы вышли к Стародубовке, предварительно взяв под контроль село Пискуновка.

По оперативным данным, гарнизон ВСУ в Пискуновке перешел на сторону российских войск, что может свидетельствовать о снижении морального духа среди украинских солдат. В Кривой Луке продолжаются бои, где противник выбит из центральной части села и оказался в окружении. В Озерном (Ильичевке) ситуация также складывается в пользу российских войск, и скоро этот населенный пункт может перейти под их контроль. В Рай-Александровке бои идут на восточной и центральной частях села, где российские войска продавливают оборону ВСУ.

Эксперты отмечают, что в случае успешного продвижения российских войск в этом направлении, украинские силы могут оказаться в крайне невыгодном положении, что приведет к серьезным последствиям для их обороны





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Российские Войска Славянск Красный Лиман Наступление Украинские Силы

United States Latest News, United States Headlines