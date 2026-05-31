Российский фондовый рынок снизился на фоне геополитики и укрепления рубля

Индекс Мосбиржи и РТС потеряли около 2% на неделе, отступая к годовым минимумам. Эксперты связывают давление с геополитикой, дивидендными решениями компаний и сильным рублем. Прогнозы по курсам валют и ключевые события недели

На прошедшей неделе, с 25 по 29 мая, ключевые индикаторы российского фондового рынка продемонстрировали заметное снижение. Индекс Мосбиржи , главный бенчмарк, уменьшился на 2,29% и закрылся на уровне 2565,61 пункта, приблизившись к годовым минимумам около 2550 пунктов.

Долларовый аналог, индекс РТС, также потерял 2,03%, остановившись на отметке 1137,98 пункта. Одновременно на валютном рынке отмечалось укрепление рубля: курс юаня за неделю снизился на 0,41% (4 копейки) до 10,49 рубля, а курс доллара США, установленный Банком России на понедельник, составил 71 рубль (снижение на 19 копеек). Официальный курс евро, напротив, вырос на 9 копеек до 82,6 рубля.

На международных рынках нефть продолжала дешеvetь: августовский фьючерс на Brent опустился на 11,1% до $92,1 за баррель, а июльский фьючерс на WTI подешевел на 9,6% до $87,4 за баррель. Эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов назвал ключевые факторы давления на рынок: усиление геополитической напряженности, разочарование некоторых инвесторов решениями компаний по дивидендам и укрепление рубля. Он спрогнозировал, что в ближайшую неделю индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2500-2600 пунктов.

По мнению эксперта, потенциальные поддерживающие факторы для рынка могут включать реинвестирование дивидендных выплат, ослабление рубля и статистику, повышающую вероятность снижения ключевой ставки Банка России на следующем заседании. Оценки БКС по курсам валют на первую неделю лета предполагают возможный рост доллара и юаня к верхним границам диапазонов 71-73 руб. /$ и 10,4-10,7 руб. /юань соответственно.

На движение валют будут влиять несколько факторов: ожидаемые покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, окончание налогового периода, начало сезона отпусков, а также цикл снижения ключевой ставки ЦБ. При этом, как подчеркнул Смирнов, реальные ставки в экономике остаются высокими, импорт растет сдержанно, а летом экспортерам может потребоваться больше рублей на финансирование ремонтных работ на нефтегазовых объектах, поврежденных атаками беспилотников. Все эти обстоятельства, по его словам, будут сдерживать значительное ослабление рубля. На самой неделе запланировано несколько значимых событий.

В понедельник Центробанк проведет пресс-конференцию, посвященную вопросам финансовой стабильности. Компания Аэрофлот представит финансовые отчетность за первый квартал по международным стандартам. Во вторник Московская биржа запустит торги фьючерсами на депозитарные расписки крупнейших мировых компаний. В среду Росстат опубликует не только еженедельный отчет по инфляции, но и данные по деловой активности организаций в мае, а также оценку ВВП.

Помимо этого, на неделе ожидаются майские индексы экономической активности в производстве и секторе услуг для еврозоны, США и Китая, а также отчет по американскому рынку труда за прошлый месяц. Эти данные могут оказать существенное влияние как на глобальные рынки, так и на российские активы





