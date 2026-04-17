Глава Ассоциации гольфа России Виктор Христенко сообщил о беспрецедентной возможности для двух российских гольфистов выступить на предстоящих Олимпийских играх. Отмечается высокий потенциал Наталии Гусевой и хорошие шансы Егора Ерошенко на попадание в олимпийский рейтинг, что может стать первым случаем одновременного участия двух российских игроков в олимпийском турнире по гольфу.

На сегодняшний день ситуация с участием российских спорт сменов в международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх, остается сложной и требует постоянного внимания и усилий со стороны профильных федераций. Тем не менее, в ряде видов спорт а наблюдаются обнадеживающие тенденции, которые могут привести к расширению представительства России на главном мировом спорт ивном форуме.

Одной из таких дисциплин является гольф, где, как сообщил глава Ассоциации гольфа России Виктор Христенко, впервые в истории нашей страны на Олимпийские игры могут отобраться сразу два российских спортсмена. Это стало бы значительным достижением, учитывая непростой путь развития гольфа в России и его относительно молодую историю как олимпийского вида спорта.

Виктор Христенко подчеркнул, что в отличие от предыдущих олимпийских циклов, когда участие российских гольфистов было скорее исключением, чем правилом, сейчас есть реальная возможность увидеть на Играх двух представителей нашей страны. Он напомнил, что на Олимпиаду-2024 в Париже уже отобралась россиянка Наталия Гусева. Однако, спортсменка приняла решение отказаться от участия в Играх, чтобы полностью сконцентрироваться на выступлениях в профессиональной серии LPGA Tour, одной из самых престижных в мировом гольфе. Это решение, хотя и лишает российскую сборную представителя в женском турнире, свидетельствует о высоком уровне развития Гусевой как спортсменки и ее амбициях на профессиональной арене.

В истории олимпийского гольфа Россия уже имела представительницу: в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро выступала Мария Верченова. Это выступление стало важным этапом в популяризации гольфа в стране и продемонстрировало потенциал российских спортсменов.

Особое внимание глава Ассоциации гольфа России уделил перспективам мужского гольфа. По его словам, олимпийский рейтинг, который будет определять квалификацию спортсменов на предстоящие Игры, стартует уже этим летом. У Наталии Гусевой, которая входит в число ста лучших гольфисток мира, шансы на попадание в рейтинг являются практически стопроцентными. Мало кто сомневается в ее способностях и потенциале. Что касается мужского представительства, то, по мнению Христенко, есть хорошие шансы на то, что Егор Ерошенко сможет войти в олимпийский рейтинг. Если это произойдет, то впервые в истории российского гольфа на Олимпийских играх будут представлены два спортсмена из нашей страны. Это стало бы знаковым событием, открывающим новую главу в развитии этого вида спорта в России и демонстрирующим, что российские гольфисты способны на равных конкурировать с мировыми лидерами.

Подготовка спортсменов, поддержка федерации и инвестиции в инфраструктуру играют ключевую роль в достижении таких высоких результатов. Ожидается, что успешные выступления на международной арене будут способствовать дальнейшему росту интереса к гольфу среди населения и привлечению новых талантов в этот вид спорта. Важность поддержки и развития спортивных школ, а также привлечения квалифицированных тренеров, становится еще более очевидной в контексте стремления к олимпийским высотам





