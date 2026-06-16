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Роснано озвучил экономический эффект от восстановления проблемных активов за пять лет

Экономика И Бизнес News

Роснано озвучил экономический эффект от восстановления проблемных активов за пять лет
РоснаноВосстановление АктивовТехнологические Проекты
📆6/16/2026 8:15 AM
📰РИА Новости
38 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 59%

Роснано сообщил о сверхприбыли в 100+ млрд рублей благодаря стратегии восстановления, а не ликвидации проектов. Компания вернула в рабочий контур ключевые производства, увеличила их стоимость и повысила общую финансовую устойчивость.

Команда Роснано в течение последних пяти лет занималась восстановлением проектов, обладающих технологической и экономической целесообразностью. Суммарный эффект от этой работы превысил 100 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

Он пояснил, что новая команда действовала не как ликвидатор, а как восстановитель, стремясь вывести проблемные активы в устойчивое состояние, вернуть им стоимость и управляемость. Среди успешно восстановленных объектов - крупное химическое предприятие в Центральном федеральном округе и производство специальных материалов в Сибирском федеральном округе. Маричев привел пример, когда стоимость одного из производственных активов, возвращенного в рабочий контур после долгого акционерного конфликта, за год выросла более чем на треть.

Такой подход позволил Роснано достичь положительной ликвидности, показать чистую прибыль по РСБУ в размере 4,96 миллиарда рублей за 2025 год и значительно сократить долговую нагрузку, унаследованную из прошлого

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Роснано Восстановление Активов Технологические Проекты Экономический Эффект Финансовая Стабилизация Чистая Прибыль Долговая Нагрузка

 

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