В статье рассматривается текущая ситуация с возвращением российских спортсменов на международные соревнования, включая вопросы отстранения Олимпийского комитета России, расследования WADA и позицию МОК. Также обсуждаются двойные стандарты в спорте и возможные последствия для российского спорта.

Сразу несколько косвенных признаков указывают на то, что российские спорт смены могут вернуться на международные соревнования в полном объеме. В частности, федерации водных видов спорт а, тхэквондо и дзюдо уже допускают наших атлетов, а в некоторых случаях даже с флагом и гимном.

По данным, с начала года флаг России поднимался на первенствах мира и Европы, Кубках мира и Европы 42 раза, а гимн страны прозвучал столько же раз. Это результат дипломатической и юридической работы, направленной на восстановление прав российского спорта. В целом, все выступления российских спортсменов, как в нейтральном статусе, так и под флагом, прошли без эксцессов и не стали катализатором напряженности на стартах. Даже моменты непонимания не привели к конфликтам.

Этим летом стартует квалификационный период для отбора на летние Олимпийские игры-2028. Если перед Международным олимпийским комитетом (МОК) действительно стоит задача обеспечить всем спортсменам равные условия, то допускать российских атлетов нужно именно сейчас. Отстранение российских спортсменов связано с двумя причинами: допингом и политикой. Ситуация с Олимпийским комитетом России (ОКР) отличается от ситуации с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси.

НОК Беларуси имеет хорошую репутацию и соблюдает Олимпийскую хартию. ОКР вел конструктивный диалог с МОК по поводу своего отстранения, но оно остается в силе до тех пор, пока комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает рассматривать этот вопрос. Исполком МОК также с обеспокоенностью воспринял недавнюю информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает российскую антидопинговую систему. Поэтому исполком хотел бы получить более полное представление об этой ситуации.

Президент МОК Кирсти Ковентри во время пресс-конференции много говорила о допинговых подозрениях. В 2016 году она сама была спортсменкой, и для нее было особенно важно обеспечить справедливые условия игры для всех спортсменов. МОК будет в контакте с WADA по этому вопросу, но пока нет конкретного дедлайна. Все началось с публикаций в New York Times и The Insider (признано в России иноагентом), но дошло до официального расследования.

WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомило об этом свой независимый отдел расследований (РРР). С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА. Поскольку отдел является независимым, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Однако WADA будет проинформировано, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия.

У ОКР с МОК имел место конструктивный диалог, но, в отличие от НОК Беларуси, Олимпийский комитет России по-прежнему находится в отстранении. Отстранение ОКР началось в октябре 2023 года, тогда причиной стало включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым нарушил Олимпийскую хартию. Напомним, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР.

Наши адвокаты направили в МОК запрос относительно статуса указанных материалов. Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от комментария МОК. На пресс-конференции МОК прозвучал вопрос относительно самого главы ОКР Станислава Дегтярева. Украинский журналист поинтересовался у Кирсти Ковентри, считает ли она конструктивным участие Дегтярева в мероприятиях в поддержку боевых действий и соответствующие заявления.

Ковентри ответила, что всей этой информацией занимается комиссия МОК по юридическим вопросам, и это как раз те вопросы, по которым комиссия работает и из-за чего ОКР все еще находится в отстранении. МОК четко дал понять, что вопрос восстановления ОКР с антидопинговыми расследованиями не связан. Однако некоторые российские СМИ представляют информацию совершенно иначе. В целом, ситуация с отстранением российских спортсменов вызывает вопросы о двойных стандартах и лицемерии.

Например, не понятно, почему отстранена Белоруссия, которая вообще не воевала и не воюет ни с кем, в то время как Израиль или США не отстранены. Показательный пример - теннис: русские и украинские спортсмены играют друг с другом, и никаких конфликтов не возникает. В финале недавно играли Костюк против Андреевой, и никто друг друга не загрыз. Забарный не выдергивает волосы Сафонову.

Если быть последовательным, то нужно и США отстранять ото всех спортивных мероприятий





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Российские Спортсмены Олимпийский Комитет России МОК WADA Двойные Стандарты

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии за флаг КНДР на Азиатских играхВ 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

Read more »

Олимпийский совет Азии ведет переговоры с WADA из-за флага КНДР на Азиаде: «Это очень деликатный вопрос, который нелегко решить»В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

Read more »

WADA после уведомления РУСАДА о несогласии с решением по несоответствию кодексу передаст дело в CASВсемирное антидопинговое агентство (WADA), получив уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением по несоответствию кодексу, передаст дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на официальном сайте WADA.

Read more »

WADA оспаривает в CAS версию о случайном загрязнении пробы ВалиевойВсемирное антидопинговое агентство (WADA) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) версию о случайном загрязнении допинг‑пробы фигуристки Камилы Валиевой, взятой на чемпионате России в 2021 году, сообщил юрист WADA Росс Венцель.

Read more »

Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к WADAГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался 27 апреля об отношении ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после ситуации с китайскими пловцами.Он заявил, что полностью доверяет WADA и его правилам контроля.

Read more »

WADA направило письмо представителям Валиевой о взыскании денежных средств с фигуристкиВсемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с просьбой взыскать со спортсменки денежные средства в соответствии с постановлением Федерального суда Швейцарии, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе WADA.

Read more »