Российский лидер не исключил, что в будущем возможно полноформатное применение "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки.
Россия не проводила ни одного боевого применения системы " Орешник " по целям на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин .
"Мы подобные системы испытывали на полигонах - "Орешник" мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения "Орешника"", - сказал он. Российский лидер добавил, что последний удар "Орешником" нанесли по "сараю" на Украине в испытательных целях.
Это было сделано для того, чтобы посмотреть, "как легли блоки", а также для будущего применения оружия. Путин добавил, что последний удар ракетным комплексом проводился туда, где было удобно посмотреть на результаты. Российский лидер не исключил, что в будущем возможно полноформатное применение "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки. Ранее Владимир Путин назвал "Сармат" самым мощным ракетным комплексом в мире. Оцените материал ПолитикаОрешникВладимир ПутинУкраин
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