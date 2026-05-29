Россия и Белоруссия: сдвиг в возвращении на международные хоккейные турниры

IIHF аннулировала решение об отстранении России, Белоруссия допущена к юниорским и женским соревнованиям, Литва бойкотирует матчи с Белоруссией.

Ситуация с возвращением России на международные хоккей ные старты сдвинулась с мертвой точки. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду ( IIHF ) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.

Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что аргументы IIHF об оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Это стало результатом подготовки Федерации хоккея России к судебному разбирательству, начавшейся с обращения в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять окончательное решение. Хотя отмена запрета не гарантирует автоматического возвращения, это важный шаг к восстановлению участия российских команд.

Белоруссия уже получила допуск от IIHF к международным стартам для женских сборных всех возрастов и юниорской сборной. В федерации заявили, что, проведя оценку рисков и консультации, сочли возможным обеспечить безопасность участников. На этом фоне в Прибалтике возникли новые противоречия. Федерация хоккея Литвы объявила, что женская сборная U18 не будет выступать на чемпионате мира 2027 года в III дивизионе из-за предстоящей игры с Белоруссией.

Это решение лишает целое поколение юных хоккеисток возможности участвовать в турнире - аналогичный чемпионат в 2025 году был отменен. Бойкот выглядит особенно циничным, так как литовская команда и так занимает низшее положение в структуре IIHF, а её отсутствие в спортивном плане незаметно. Однако для самих спортсменок это трагедия, ведь они лишаются шанса проявить себя на международной арене. История отстранения российских и белорусских сборных началась в 2022 году после рекомендаций МОК, но IIHF не торопилась пересматривать свое решение.

Спортивные чиновники столкнулись с критикой за двойные стандарты: в то время как многие международные федерации возвращали российских спортсменов под нейтральным флагом, хоккей оставался одним из самых закрытых видов спорта. Усилия юристов и давление со стороны Федерации хоккея России привели к первому успеху. Однако путь к полному восстановлению участия еще долог: потребуются дополнительные переговоры и гарантии безопасности. Для Белоруссии допуск к юниорским и женским турнирам стал важным сигналом, но мужские команды пока остаются отстраненными.

Решение Литвы бойкотировать матчи демонстрирует, что политические мотивы продолжают влиять на спорт, несмотря на спортивные принципы. В этой ситуации страдают прежде всего молодые спортсмены, которые мечтают о соревнованиях и росте мастерства. Таким образом, текущие изменения в политике IIHF - лишь первый шаг к нормализации. Хотя дискриминационные решения отменены, требуется время, чтобы восстановить доверие и обеспечить участие всех команд.

Для российского и белорусского хоккея это возможность вернуться на международную арену, но без радикальных изменений в позиции некоторых стран процесс может затянуться. Пока юные хоккеистки из Литвы становятся заложниками политики, а их коллеги из Белоруссии получают шанс сыграть на мировой сцене. Спорт должен объединять, а не разделять, и прогресс в деле IIHF дает надежду, что здравый смысл возобладает





