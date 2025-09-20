В результате массированной атаки с применением ракет и беспилотников были поражены военные объекты в ряде областей Украины. Наибольший ущерб был нанесен Днепропетровской области, также атакам подверглись Николаев, Львовская и Тернопольская области. Сообщается о поражении промышленных предприятий, аэродромов и портовой инфраструктуры.

Мощный комбинированный удар, нанесенный российскими вооруженными силами, охватил ряд областей Украины, вызвав масштабные разрушения и пожары. Атака, включавшая в себя применение беспилотников и крылатых ракет, стала одной из самых масштабных с начала специальной военной операции, обрушившись на военные объекты и инфраструктуру в различных регионах страны.

Днепропетровская область, в частности, подверглась массированной атаке, зафиксировано множество взрывов в Днепре и Павлограде, где, по сообщениям, были поражены промышленные предприятия. Над городами поднимались клубы дыма, свидетельствуя о масштабах разрушений. Согласно данным, часть ракет, примененных в ходе удара, были класса «Искандер», известные своей высокой точностью и разрушительной силой. Объектами поражения стали предприятия, связанные с производством и ремонтом военной техники, что указывает на стратегическую направленность атаки. Атаке подверглись объекты критической инфраструктуры, в частности, склад боеприпасов и расположение ВСУ. \Николаев также стал мишенью для ударов, где, по сообщениям, были атакованы промышленные предприятия и портовые терминалы, используемые для переброски западных вооружений. Взрывы гремели в течение продолжительного времени, нанеся значительный ущерб инфраструктуре города. Львовская и Тернопольская области также подверглись атакам, где были поражены аэродромы, используемые украинской авиацией. Общее количество ракет и беспилотников, примененных в ходе атаки, по разным данным, составляет около 40 ракет и 580 дронов. География ударов охватила значительную часть Украины, включая Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую, Запорожскую, Полтавскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую области. \По данным местных источников и представителей подполья, удары пришлись по военным объектам, включая склады боеприпасов и места дислокации украинских войск. В Снигиревском районе, по сообщениям, зафиксированы попадания по складу боекомплекта и расположению ВСУ, что привело к значительным потерям в живой силе и технике. Сообщается о вывозе тел погибших военнослужащих с места поражения, а также о работе большого количества машин скорой помощи, что свидетельствует о серьезности последствий атаки. Предполагается, что потери украинских войск в результате удара составили около 50 человек. Данная атака демонстрирует способность российских вооруженных сил наносить масштабные комбинированные удары, охватывающие широкий спектр целей и регионов Украины. Ситуация в регионах остается напряженной, продолжается оценка масштабов разрушений и последствий атак





lentaruofficial / 🏆 5. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Спецоперация Ракетный Удар Атака Беспилотниками Днепропетровская Область Военные Объекты

Россия Последние новости, Россия Последние новости