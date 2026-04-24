Мобильные зенитные группы и подразделения РЭБ группировки войск «Днепр» успешно противодействуют беспилотным аппаратам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 120 БПЛА за неделю. Также уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области.

В Запорожской области мобильные зенитные огневые группы мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск « Днепр », совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы ( РЭБ ) продемонстрировали высокую эффективность в противодействии беспилотным летательным аппаратам ( БПЛА ) украинских вооруженных сил.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России 24 апреля, за прошедшую неделю было уничтожено свыше 120 БПЛА различных типов, включая разведывательные, ударные, аппараты, имитирующие самолеты, и тяжелые грузовые октокоптеры. Работа зенитных расчетов, использующих зенитные установки ЗУ-23-2, ведется в режиме круглосуточного дежурства, обеспечивая надежное прикрытие неба от воздушных угроз. Особое внимание уделяется оперативному выявлению и нейтрализации вражеских дронов в любых погодных условиях, что подчеркивает высокий профессионализм и выносливость военнослужащих.

Командир зенитно-артиллерийской батареи, с позывным Мельник, отметил, что ключевым фактором успеха является не только применение современного вооружения, но и постоянное совершенствование тактики, внедрение новых видов оборудования, позволяющих обнаруживать противника на более ранних этапах. Информация о выявленных целях оперативно передается всему личному составу, что обеспечивает скоординированные действия по их уничтожению. Главная задача подразделения – предотвратить прорыв противника в воздушном пространстве, что имеет критическое значение для обеспечения безопасности группировки войск.

Успешное выполнение этой задачи напрямую влияет на стабильность обороны и возможность проведения наступательных действий. Постоянная боевая готовность и слаженность действий позволяют эффективно противостоять массированным атакам БПЛА, минимизируя угрозу для личного состава и военной техники. Внедрение новых технологий и постоянное обучение военнослужащих являются приоритетными направлениями работы, направленными на повышение эффективности противовоздушной обороны. Уничтожение более 120 БПЛА за одну неделю свидетельствует о высоком уровне подготовки и оснащенности подразделения, а также о его значимом вкладе в общее дело защиты страны.

Эффективность работы подразделений РЭБ играет важную роль в подавлении каналов управления БПЛА противника, что значительно затрудняет их использование и повышает вероятность их уничтожения. Совместные действия зенитных расчетов и подразделений РЭБ позволяют создать многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную эффективно отражать любые воздушные угрозы. Постоянный анализ тактики применения БПЛА противником позволяет своевременно адаптировать методы противодействия и повышать эффективность боевых действий. Военнослужащие демонстрируют мужество и самоотверженность, выполняя поставленные задачи в сложных условиях, что заслуживает особого уважения и признания.

Успешное противодействие БПЛА противника является важным фактором обеспечения безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры. В условиях современного вооруженного конфликта, где БПЛА играют все более важную роль, эффективность противовоздушной обороны становится определяющим фактором успеха. Подразделения, подобные описываемому, являются ключевым элементом системы защиты страны и вносят неоценимый вклад в обеспечение ее безопасности. Помимо уничтожения БПЛА, подразделения также занимаются выявлением и уничтожением пунктов управления ими, что позволяет нарушить координацию действий противника и снизить его боевой потенциал.

В этой связи, 23 апреля Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на правобережье реки Днепр в Херсонской области, осуществленного расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем (БпС) 18-й общевойсковой армии, также входящей в состав группировки войск «Днепр». Это свидетельствует о комплексном подходе к противодействию БПЛА, включающем не только физическое уничтожение аппаратов, но и нейтрализацию их системы управления. Такая стратегия позволяет эффективно бороться с воздушными угрозами и обеспечивать безопасность группировки войск и прилегающих территорий.

Постоянное совершенствование тактики и техники ведения боевых действий, а также внедрение новых технологий, являются залогом успеха в противостоянии современным вызовам и угрозам





