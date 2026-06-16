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Россия надеется на возможность проведения переговоров в Москве с участием американских представителей

Политика News

Россия надеется на возможность проведения переговоров в Москве с участием американских представителей
РоссияСШАПереговоры
📆6/16/2026 3:15 PM
📰lifenews_ru
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Россия выражает надежду на возможность проведения переговоров в Москве с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Это связано с ожиданием подписания соглашения или меморандума между США и Ираном, которое может привести к визиту Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу для встречи с руководством страны.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Российская сторона выражает надежду на возможность проведения переговоров в Москве с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, этот визит станет возможным после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Ушаков уточнил, что такая перспектива обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США в воскресенье. Он отметил, что после подписания соглашения или меморандума, которое ожидается в пятницу, появится возможность для визита Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу для встречи с руководством страны.

Таким образом, Кремль прокомментировал сообщения о возможных попытках убедить президента США Дональда Трампа отказаться от ранее достигнутых договоренностей на саммите G7 во Франции. О постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером сообщал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, он поддерживает связь с Уиткоффом и Кушнером в течение последних двух лет, что подтверждает постоянную работу над реализацией проекта Nord Stream 2.

Он подчеркнул, что в последнее время у него была возможность обсуждать с Уиткоффом и Кушнером вопросы, связанные с проектом, и что они были готовы к сотрудничеству. Кроме того, Дмитриев отметил, что он поддерживает связь с Уиткоффом и Кушнером в течение последних двух лет, что подтверждает постоянную работу над реализацией проекта Nord Stream 2. Он подчеркнул, что в последнее время у него была возможность обсуждать с Уиткоффом и Кушнером вопросы, связанные с проектом, и что они были готовы к сотрудничеству.

Таким образом, Кремль подчеркивает важность сотрудничества с США в вопросах энергетики и экономики. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, это сотрудничество имеет важное значение для развития экономики России и будет способствовать укреплению отношений между Россией и США

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Россия США Переговоры Москва Стив Уиткофф Джаред Кушнер Меморандум Соглашение

 

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