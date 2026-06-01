Российские войска продвигаются к центру Константиновки, уничтожают резервы в районе Рай-Александровки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск к центру города Константиновки и активных боевых действиях на подступах к городу. Кроме того, он сообщил об успешном продвижении российских войск в районе Рай-Александровки и уничтожении резервов, которые украинское командование перебрасывает к этому месту.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российских Вооруженных сил продвигаются к центральной части города Константиновка . В интервью ИС «Вести» он отметил, что уличные бои в Константиновке продолжаются.

По его словам, наступление ведется сразу с трех разных направлений, и бойцы приближаются к центру. Константиновка находится в северной части ДНР, на удалении примерно 55 километров от Донецка. Этот населенный пункт является значимым транзитным железнодорожным узлом. Он имеет стратегическое значение для обеспечения украинских сил в агломерации Краматорска и Славянска.

Пушилин также уточнил, что активные боевые действия разворачиваются на подступах к городу — вблизи населенных пунктов Молочарка и Новодмитровка. Кроме того, глава региона сообщил об успешном продвижении российских войск в районе Рай-Александровки. Там продолжается уничтожение резервов, которые украинское командование перебрасывает к этому месту. Рай-Александровка расположена примерно в 17 километрах от Краматорска и Славянска и представляет собой один из наиболее важных транспортных узлов противника в этом регионе





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