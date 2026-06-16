Российские болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегала в рамках чемпионата мира по футболу

Болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегала, который состоялся в рамках чемпионата мира по футболу. Болельщик показал флаг РФ в первом тайме. Кадры с трибуны попали в трансляцию ЧМ. Сборная Франции одержала победу над сборной Сенегала. Счёт встречи составил 3:1. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (66-я и 90+6-я минуты) и Брэдли Барколя. В составе сборной Сенегала гол забил Ибраима Мбайе. Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси. Мбаппе стал рекордсменом по числу голов за сборную Франции, он забил 58-й гол и обошёл Оливье Жиру. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня. Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепивших перед собой на трибуне три российских триколора.

Болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегал а, который состоялся в рамках чемпионата мира по футболу. Болельщик показал флаг РФ в первом тайме.

Кадры с трибуны попали в трансляцию ЧМ. Сборная Франции одержала победу над сборной Сенегала. Счёт встречи составил 3:1. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (66-я и 90+6-я минуты) и Брэдли Барколя.

В составе сборной Сенегала гол забил Ибраима Мбайе. Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси. Мбаппе стал рекордсменом по числу голов за сборную Франции, он забил 58-й гол и обошёл Оливье Жиру. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде.

Он стартовал 11 июня. Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепивших перед собой на трибуне три российских триколора





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