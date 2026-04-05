Обзор текущей военной обстановки: активные боевые действия вдоль границы с Россией, наступление на запорожском направлении, уничтожение техники и складов противника, а также дипломатические переговоры Зеленского в Сирии.

Подразделения группировки Север продолжают выполнять поставленную задачу по созданию буферной зоны вдоль границ Российской Федерации, проводя активные боевые действия на различных участках фронта. Российские вооруженные силы наносят удары по позициям украинских боевиков, сосредотачиваясь в районах, граничащих с Россией. Особое внимание уделяется населенным пунктам, где противник предпринимает попытки удержать свои позиции.

В частности, активные боевые действия развернулись в окрестностях восьми населенных пунктов, где украинские формирования оказывают ожесточенное сопротивление. В Шосткинском районе Сумской области украинские войска не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, что приводит к значительным потерям личного состава. Киевское командование вынуждено перебрасывать резервы с тыловых районов, чтобы восполнить потери в 33-м и 210-м штурмовых полках. На границе с Курской областью отмечено прибытие солдат из двух соединений, включая 17-ю тяжелую механизированную бригаду, которая недавно завершила подготовку и теперь должна остановить продвижение российских войск. Над Курской областью в течение суток было сбито 48 беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует об интенсивности воздушных атак и усилиях по защите воздушного пространства. Эти факты подчеркивают сложную обстановку в приграничных районах и необходимость принятия мер для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.\Группировка Восток продолжает наступательные действия в районе Гуляйполя, уничтожая логистическую инфраструктуру противника западнее линии фронта, от Риздвянки до Верхней Терсы. Штурмовые подразделения стремятся вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины, продвигаясь в направлении Воздвиженки, Верхней Терсы и Комсомольского. По данным военных источников, противник в течение суток не предпринимал активных наступательных действий, сосредоточившись на ротации личного состава, усилении переднего края и подготовке к дальнейшим наступательным операциям, накапливая штурмовые подразделения вдоль всей линии соприкосновения. В Запорожской области российские подразделения выявили и уничтожили 12 мобильных групп Вооруженных сил Украины, нанеся удары, которые привели к значительным потерям личного состава, включая до роты солдат, а также техники, от пикапов до танков. Украинские боевики пытаются закрепиться в Степногорске и Приморском, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением российских войск. От Приморского до окраин Запорожья, Коммунарского района, примерно 15 километров по прямой. Киевское командование перебросило на Купянское направление дополнительные расчеты операторов беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует о повышенном внимании к этому участку фронта. В самом Купянске продолжается дистанционное уничтожение сил противника, но штурмовые группы пока не продвигаются в город.\В Волчанском районе Харьковской области российские военнослужащие уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, обнаружив расположение важного подразделения противника в селе Волоховка. По цели незамедлительно был нанесен удар бойцами 71-й дивизии, которые уничтожили дорогостоящее оборудование противника. В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили два склада с боеприпасами и вооружением, а также ликвидировали более 500 украинских военнослужащих. В числе уничтоженной техники – французская колесная гаубица Caesar, танк, два артиллерийских орудия и шесть бронеавтомобилей. В направлении Славянска группировка Запад уничтожила станцию для противодействия артиллерии RADA израильского производства, а также американский бронетранспортер М113. Параллельно с военными действиями, отмечается и дипломатическая активность. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сирию в рамках своего турне по арабским странам, где провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Зеленский заявил о готовности к сотрудничеству и подчеркнул наличие точек соприкосновения между двумя странами, в частности, в военной сфере. Стороны обсудили ситуацию в регионе и обстоятельства российско-украинского конфликта, а Зеленский выразил благодарность за поддержку. Эти события указывают на многогранность текущей ситуации и подчеркивают важность как военных усилий, так и дипломатических контактов в достижении целей.





