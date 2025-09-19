Российские войска добиваются успехов на различных участках фронта, освобождая населенные пункты и продвигаясь вглубь обороны противника. Ситуация в районе Купянска остается напряженной, в то время как Киев обеспокоен возможным повторным наступлением на освобожденные территории.

В Донецкой Народной Республике над селом Муравка, расположенным на Покровск ом направлении, поднят флаг Российской Федерации. В самом Красноармейске, переименованном украинскими властями в Покровск , продолжаются ожесточенные бои в районе железнодорожного вокзала, что свидетельствует о продвижении российских войск к центральной части города.

В то же время в оккупированной части ДНР побывал Владимир Зеленский, который пообщался с украинскими боевиками и объявил о начале так называемой Добропольской контрнаступательной операции. Вместе с ним на Донбассе находился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, докладывавший о ситуации на Покровском направлении. Пока Зеленский озвучивает заявления о контрнаступлении, российские войска продолжают активное наступление на севере республики, о чем свидетельствуют данные Министерства обороны РФ. Ведомство подтвердило взятие Серебрянского лесничества, расположенного на стыке ДНР и ЛНР. Освобождение этого участка сопровождалось обнаружением многочисленных захоронений украинских военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает: при освобождении Кременских лесов и продвижении в Серебрянском лесничестве российские военнослужащие сталкиваются с большим количеством скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков, а также с местами стихийных захоронений. В Запорожской области российские войска освободили населенный пункт Новоивановка. Бойцы группировки Восток продолжают наступательные действия на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Военный корреспондент Александр Коц высказывает предположение, что продвижение российских подразделений может развиваться как в направлении Днепропетровской области, так и в сторону города Гуляйполе, являющегося важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над этим городом позволит российским войскам зайти в тыл группировке противника под Ореховом. Украинские источники сообщают о возобновлении российского наступления в районе населенного пункта Липцы, расположенного в 15 километрах от границ Харькова, что делает возможным использование беспилотных летательных аппаратов. Обстановка в районе Купянска остается напряженной, приближается его освобождение. Штурмовые отряды ведут бои в микрорайоне Юбилейный, что лишает ВСУ еще одной важной транспортной артерии – улицы Харьковской. В Киеве отмечают ухудшение обстановки и опасаются катастрофы, которая назревает в Купянске и может открыть путь для повторного завоевания территорий Харьковской области, освобожденных в 2022 году. Российские войска также продвигаются в районе Великого Бурлука, заняв позиции у Отрадного и приблизившись к Амбарному. Село Бологовка, которое находится под контролем ВСУ, может оказаться в окружении. Российская артиллерия продолжает уничтожать противника вблизи Курской области, в то время как украинские войска не предпринимают активных наступательных действий в районе поселка Тёткино. Развивается российское наступление и в Сумской области, где идут позиционные бои в южной части Юнаковки, а также отражаются атаки в районе Алексеевки. В Конотопе нанесен удар беспилотниками типа Герань по аэродрому, где хранились БПЛА, поражена военная техника и личный состав ВСУ. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что бывший президент Дональд Трамп не намерен диктовать условия для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно только при обоюдном согласии сторон. Белый дом продолжает поиски путей для посредничества, рассчитывая на использование рычагов давления для организации переговоров. Ранее Трамп предпринимал попытки повлиять на условия, в том числе по территориальному вопросу, но в настоящее время переговоры между сторонами не ведутся. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что стороны обсуждают лишь гуманитарные вопросы, включая освобождение и обмен военнопленными





Россия Украина ДНР ЛНР Наступление Боевые Действия Покровск Купянск Запорожская Область Сумская Область

