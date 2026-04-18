Минобороны РФ заявило о поражении энергетических и транспортных объектов Украины, используемых ВСУ, а также о ликвидации трех украинских ДРГ под Константиновкой. Обнаружен беспилотник "Баба-яга", использовавшийся для доставки продовольствия.

Вооруженные силы Российской Федерации провели серию высокоточных ударов по объектам критически важной энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованной в обеспечении потребностей Вооруженных сил Украины. По сообщению Министерства обороны России, опубликованному 18 апреля, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск осуществили поражение ключевых узлов украинской инфраструктуры.

Эти действия направлены на подрыв логистических цепочек и снижение боеспособности украинских формирований.

Кроме того, российские военные нанесли удары по районам, где осуществлялась подготовка к запускам беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Всего под удар попали 145 районов.

Успех в нанесении этих ударов подчеркивает возросшие возможности российской армии в проведении комплексных операций с использованием различных видов вооружений. Целенаправленное поражение объектов, связанных с применением БПЛА, свидетельствует о стремлении Москвы нейтрализовать один из наиболее опасных видов угроз, активно используемых Киевом.

Удары по пунктам временной дислокации живой силы противника, включая иностранных наемников, направлены на дезорганизацию противника и снижение его наступательного потенциала. Особое внимание уделяется районам, где проходит обучение и подготовка личного состава, что позволяет пресекать формирование новых ударных групп.

Параллельно с этим, на Константиновском направлении, российские танкисты демонстрируют высокую эффективность в прорыве обороны ВСУ. Экипажи танков успешно ведут прицельный огонь с закрытых позиций, что позволяет им поражать цели на значительном расстоянии, минимизируя риски для себя.

Полевые условия не останавливают российских бойцов; они активно модернизируют свою технику, адаптируя ее к текущим боевым задачам и повышая ее боевые возможности. Применение танков с использованием тактики ведения огня с закрытых позиций свидетельствует о высоком уровне подготовки и слаженности действий экипажей, а также о грамотном планировании операций.

Модернизация техники в полевых условиях, зачастую своими силами, подчеркивает изобретательность и самоотверженность российских военнослужащих, их стремление максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Эти действия, как правило, включают в себя установку дополнительной броневой защиты, улучшение систем наблюдения и прицеливания, а также другие модификации, повышающие живучесть и огневую мощь танков.

Такой подход позволяет российским танкистам успешно противостоять различным видам вооружений противника и добиваться поставленных целей.

В ходе активных оперативных мероприятий, проведенных антитеррористическим подразделением «Горыныч» управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике (ДНР) 15 апреля, были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе города Константиновка. Эти группы представляли собой серьезную угрозу, занимаясь подрывной деятельностью и разведкой.

В ходе зачистки местности и обнаружения следов деятельности противника, бойцы «Горыныча» обнаружили уникальный трофей — украинский гексакоптер «Баба-яга». Этот беспилотник, как выяснилось, использовался украинскими боевиками для доставки продовольствия своим подразделениям.

Обнаружение и нейтрализация ДРГ являются важным элементом обеспечения безопасности на контролируемых территориях, предотвращая диверсии и акты саботажа. Уничтожение беспилотника «Баба-яга», который, судя по всему, является модифицированным сельскохозяйственным дроном, демонстрирует изобретательность украинской стороны в использовании гражданской техники для военных целей.

Однако, обнаружение и перехват таких средств позволяют российским силовым структурам не только пресекать текущие угрозы, но и изучать новые методы и технологии, применяемые противником, для дальнейшего совершенствования своих контрмер. Эта находка также подчеркивает, насколько разнообразны и нетрадиционны методы ведения боевых действий, применяемые обеими сторонами в текущем конфликте





