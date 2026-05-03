За прошедшую неделю российские войска освободили 11 населённых пунктов в Сумской, Харьковской и ДНР областях, а также нанесли удары по украинским военным объектам в ответ на теракты.

За прошедшую неделю российские войска добились значительных успехов в зоне проведения специальной военной операции, о сво бодив от противника одиннадцать населённых пунктов. В Сумской области под контроль российских сил перешли Таратутино, Новодмитровка, Корчаковка и Мирополье, что позволило укрепить безопасность приграничных территорий и создать полосу безопасности.

На харьковском направлении освобождены Бочково, Землянки и Покаляное, что свидетельствует о продвижении российских войск вглубь региона. В Донецкой Народной Республике освобождены Ильичёвка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка, что способствует укреплению позиций и расширению контроля над территорией. Эти успехи стали возможны благодаря слаженным действиям подразделений «Севера», которые, наступая на нескольких направлениях, последовательно оттесняют противника от государственной границы, обеспечивая безопасность мирного населения.

Освобождение населённого пункта Ильиновка стало примером сложной артиллерийской работы в условиях трудного рельефа, где разведка играла ключевую роль в выявлении и провоцировании позиций противника, а беспилотные летательные аппараты обеспечивали точную координацию огня. В ответ на продолжающиеся террористические атаки украинских вооружённых формирований на российские гражданские объекты, российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по украинским целям. Для этих ударов использовалось оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также современные боевые беспилотники.

В результате атак были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинской армией, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Эти действия направлены на ослабление военного потенциала Украины и предотвращение дальнейших террористических актов. Особое внимание уделяется уничтожению объектов, используемых для производства и хранения вооружений, а также логистических путей, обеспечивающих снабжение украинской армии.

Наряду с наступательными операциями и ответными ударами, российские военные активно разрабатывают и внедряют новые технологии для повышения эффективности боевых действий. Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» успешно применяются для уничтожения долговременных укрытий и живой силы противника в Запорожской области. Объемно-детонирующие боеприпасы пробивают земляные укрепления и вызывают разрушение траншей, а термобарические снаряды уничтожают всё живое на вражеских позициях.

Кроме того, военные инженеры разработали новый наземный робототехнический комплекс дистанционного разминирования, который позволяет безопасно прокладывать путь для штурмовых групп, минуя противопехотные мины. Этот комплекс, благодаря своей лёгкости и манёвренности, способен действовать там, где тяжёлая техника не может пройти, спасая жизни солдат и обеспечивая успешное продвижение на поле боя. Разработка и внедрение таких технологий является приоритетным направлением для российского оборонного ведомства





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

СВО Российские Войска Украина Освобождение Населённых Пунктов Удары Военная Техника Разминирование

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Перенесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалосьПеренесенный на год Евро-2020 пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось: Фото: © EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Read more »

Набсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 годНабсовет оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 год:

Read more »

Матч сквозь страну: в России отмечают юбилей отечественного хоккея11 городов передают друг другу эстафету через 11 часовых поясов.

Read more »

Одного из бойцов ВСУ, убивших 22 мирных жителя, задержали в Курской области. Новости. Первый каналБоевики убили 11 мужчин и 11 женщин в селе Русское Поречное.

Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграет с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.

Read more »

Турнир претендентов. 11-й тур. Есипенко сыграл вничью с Гири, Каруана против Синдарова и другие матчи11 апреля пройдет 11-й тур шахматного турнира претендентов.

Read more »