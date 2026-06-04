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Российский хоккеист Александр Кожевников: матч между РФ и США будет политически интересен

Спорт News

Российский хоккеист Александр Кожевников: матч между РФ и США будет политически интересен
РоссияСШАХоккей
📆6/4/2026 11:55 AM
📰aifonline
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Российский хоккеист Александр Кожевников поделился мнением о потенциальном матче между сборными России и США, который должен состояться 1 июля в московских «Лужниках». Он отметил, что подобное спортивное мероприятие будет политически очень интересно, а также выразил надежду на то, что матч состоится.

Москва, 4 июня - АиФ-Москва. На Петербургском международном экономическом форуме президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи анонсировал хоккей ный матч между командами РФ и США — 1 июля в московских «Лужниках».

В эксклюзивном комментарии aif.ru хоккеист, олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что такая встреча будет очень интересной не только как спортивное мероприятие, но и политически.

«Несомненно, хотелось бы, чтобы этот матч состоялся. Был бы пример для всех. На 100 % это будет интересно политически. Это щелчок по носу всем финнам, шведам, чехам», — сказал он.

Собеседник издания уточнил, что пока рано говорить о составах команд.

«Сейчас трудно что‑то говорить о матче. Кто будет играть — непонятно, потому что было сказано и про любителей, и про профессионалов. Давайте дождёмся официальных заявлений на этот счёт», — добавил Кожевников. Отметим, что последний официальный очный матч между национальными сборными России и США состоялся 23 мая 2019 года в четвертьфинале чемпионата мира в Братиславе (Словакия), где Россия одержала победу со счётом 4:3. Оцените материал Спортэксклюзивэксклюзивные новостиСШАхоккейРосси

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