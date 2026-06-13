В соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 метров российский спортсмен Петров показав результат 3:42.182, занял второе место. Победу одержал чех Мартин Фукса с таким же временем, третьим стал грек Стефанос Димопулос (3:43.687).

Российский каноист Петров занял второе место в заезде каноэ ‑одиночек на дистанции 1000 метров . Его результат составил 3 минуты 42,182 секунды. Победителем соревнований стал представитель Чехии Мартин Фукса с таким же временем 3:42.182, замкнул тройку призёров грек Стефанос Димопулос с результатом 3:43.687.

Это успешное выступление продолжает серию побед российского гребца в текущем сезоне. Напомним, ранее Петров вместе с напарником Штылем одержал победу в каноэ‑двойках на дистанции 500 метров на чемпионате России, а также завоевал серебро на этапе Кубка мира. В составе сборной России каноисты Петров и Штыль принесли стране сразу четыре победительных результата на недавнем чемпионате мира в Милане, где завоевали две золотые медали. Такие достижения вызвали широкий резонанс в спортивном сообществе.

Президент России Владимир Путин поздравил Петрова и Штыля с победой на мировом первенстве. В интервью каноист Петров отмечал, что этот год прошёл не зря, он много трудился и результат не заставил себя ждать. Штыль также подчёркивал, что всегда едет на соревнования с мыслью только о победе и что команда справилась лучше остальных. Вместе с тем, в спортивной среде возникла дискуссия после инцидента с чешским каноистом Мартином Фуксой, который пропустил церемонию награждения с участием россиянина, что было осуждено экспертом Журовой.

Инцидент вызвал вопросы о спортивной этике и взаимном уважении между спортсменами. В целом, сезон российских каноистов проходит успешно, что вселяет оптимизм в преддверии ближайших международных стартов, включая Олимпийские игры.





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