Россиянин Владислав Пузанов вернулся к семье из Таиланда самостоятельно через три дня

Россиянин Владислав Пузанов, пропавший в Таиланде, самостоятельно вернулся к семье через три дня, заявила волонтёр Светлана Шерстобоева. Мужчина рассказал жене и волонтёрам, что 'был абсолютно уверен, что его не было всего несколько часов', он считал, что 'вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник'. 'Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идёт домой. И через полчаса действительно пришёл в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу', — сказала волонтёр в разговоре с агентством РИА Новости. По её словам, 38-летний пенсионер МЧС РФ из города Ангарска пропал в Паттайе. Он находится в Таиланде с супругой и тремя детьми. Мужчина исчез после того, как вместе с другом отправился на прогулку. В частности, они гуляли по парку и у моря. Волонтёр, участвовавшая в поисках россиянина, рассказала, что на пляже он присоединился к выпивавшей компании местных жителей, уснул, а когда проснулся, сразу пошёл звонить супруге. При этом у него не было местной сим-карты, мужчине пришлось 'просить раздать ему интернет в ночном магазине'. Напомним, пропавший в Таиланде криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов погиб через два дня после исчезновения. По данным СМИ, он упал с 54-го этажа небоскрёба. Оцените материал ОбществоТаиландтуристыволонтеры

Россия нин Владислав Пузанов, пропавший в Таиланд е, самостоятельно вернулся к семье через три дня, заявила волонтёр Светлана Шерстобоева. Мужчина рассказал жене и волонтёрам, что 'был абсолютно уверен, что его не было всего несколько часов', он считал, что 'вернулся домой в ночь на воскресенье, а не на вторник'.

'Владислав позвонил жене около часа ночи сегодня, 2 июня, и сказал, что идёт домой. И через полчаса действительно пришёл в кондоминиум, в котором они с женой и детьми остановились и из которого он вышел на встречу с другом вечером в субботу', — сказала волонтёр в разговоре с агентством РИА Новости. По её словам, 38-летний пенсионер МЧС РФ из города Ангарска пропал в Паттайе. Он находится в Таиланде с супругой и тремя детьми.

Мужчина исчез после того, как вместе с другом отправился на прогулку. В частности, они гуляли по парку и у моря. Волонтёр, участвовавшая в поисках россиянина, рассказала, что на пляже он присоединился к выпивавшей компании местных жителей, уснул, а когда проснулся, сразу пошёл звонить супруге. При этом у него не было местной сим-карты, мужчине пришлось 'просить раздать ему интернет в ночном магазине'.

Напомним, пропавший в Таиланде криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов погиб через два дня после исчезновения. По данным СМИ, он упал с 54-го этажа небоскрёба. Оцените материал ОбществоТаиландтуристыволонтер





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