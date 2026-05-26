Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в Roland Garros

Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге Roland Garros. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 18-летней теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Для Корнеевой это был дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции.
Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге Roland Garros . Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 18-летней теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Для Корнеевой это был дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции. В 2023 году она уже побеждала на Roland Garros среди юниорок. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между Анной Калинской и француженкой Лоис Буассон. Калинская получила 22-й номер посева, её соперница выступает без посева.
Корнеева занимает 117-е место в рейтинге WTA и пока не выигрывала турниры под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема до этого был выход во второй круг Australian Open в 2024 году. Коччаретто является 38-й ракеткой мира и имеет две победы на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне итальянка дошла до четвёртого круга Roland Garros.
Она признала вину в сговоре и организации договорных игр на двух соревнованиях в 2023 и 2024 годах. Отсчёт наказания начался 19 декабря 2025 года. При условии полной оплаты всех штрафов дисквалификация истечёт 18 сентября 2029 года
Roland Garros Tennis Alinna Korneeva Elizabeth Cocciaretto Qualification WTA Big Five Australian Open Doping
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Фриц о поражении от Басаваредди: "Больше всего меня впечатлили укороченные"Novak Djokovic defeated Alexander Zverev in the first round of Roland Garros, and Alexander Frachin discussed his performance and the impact of the shortened shots on his game.
Read more »
Chinese Player Drops Out of Top 100 After Loss to May Hvaliskova at Roland GarrosChinese player, Чжэн, lost to May Hvaliskova in the first round of Roland Garros, dropping out of the top 100 for the first time since January 2022.
Read more »
Сафиуллин проиграл Рууду на Roland GarrosВ матче первого раунда Сафиуллин, пробившийся на турнир через квалификацию, проиграл норвежцу Касперу Рууду две стартовые партии, но затем сумел вернуться в игру, а четвертый сет выиграл «под ноль». В решающем сете Сафиуллин уступил со счетом 2:6.
Read more »
Бублик уступил Штруффу на старте Roland GarrosВ первом раунде турнира Roland Garros 2023, российский теннисист Денис Бублик потерпел поражение от немца Яну‑Леннарда Штруффа со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.
Read more »
Medvedev's 'Rolex' Roland Garros Struggles: A New Low or Just the Norm?The article discusses the recent poor performance of Russian tennis player Daniil Medvedev at the French Open, focusing on his losses in the first round of the 'Shimmy' tournament and his inability to capitalize on opportunities in crucial moments.
Read more »
Александр Бублик проиграл в первом матче на «Ролан Гаррос»Александр Бублик потерпел поражение в первом матче на турнире Roland Garros, уступив Яну-Леннарду Штруффу.
Read more »