Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в Roland Garros

Roland GarrosTennisAlinna Korneeva
📆5/26/2026 6:50 PM
📰lifenews_ru
48 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге Roland Garros. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 18-летней теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Для Корнеевой это был дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции.

Россиянка Алина Корнеева обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге Roland Garros . Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 18-летней теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Для Корнеевой это был дебютный матч на взрослом Открытом чемпионате Франции. В 2023 году она уже побеждала на Roland Garros среди юниорок. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между Анной Калинской и француженкой Лоис Буассон. Калинская получила 22-й номер посева, её соперница выступает без посева.

Корнеева занимает 117-е место в рейтинге WTA и пока не выигрывала турниры под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема до этого был выход во второй круг Australian Open в 2024 году. Коччаретто является 38-й ракеткой мира и имеет две победы на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне итальянка дошла до четвёртого круга Roland Garros.

Она признала вину в сговоре и организации договорных игр на двух соревнованиях в 2023 и 2024 годах. Отсчёт наказания начался 19 декабря 2025 года. При условии полной оплаты всех штрафов дисквалификация истечёт 18 сентября 2029 года

Roland Garros Tennis Alinna Korneeva Elizabeth Cocciaretto Qualification WTA Big Five Australian Open Doping

 

