Россия отразила массированную атаку БПЛА ВСУ: уничтожено 117 дронов

Минобороны РФ сообщает об уничтожении 117 беспилотников над 14 регионами России. Зафиксированы повреждения инфраструктуры в Воронежской области и попадание БПЛА в здание в Москве.

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) украинских вооруженных сил была отражена над территорией России в ночь на 4 мая. Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, дежурными средствами противовоздушной обороны ( ПВО ) было перехвачено и уничтожено в общей сложности 117 БПЛА самолетного типа.

Атака была осуществлена в период с 20:00 мск 3 мая до 07:00 мск 4 мая. Географически, целью атаки стали 14 регионов страны, включая Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Саратовскую, Смоленскую, Ульяновскую области, а также Московский регион. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Калужской областью – 11 единиц, а также над Воронежской областью – 12 единиц. В Ростовской области было сбито около двух десятков БПЛА, атаковавших шесть районов области.

В Воронежской области, помимо уничтожения беспилотников, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Обломки сбитых БПЛА привели к повреждению тринадцати частных домов, кровли одного из торговых центров и одного легкового автомобиля. В одном из домовладений произошло возгорание надворных построек, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами. В другом домовладении повреждена газовая труба, ремонтные работы по ее восстановлению уже завершены.

Губернатор Воронежской области подтвердил отсутствие пострадавших среди населения. В Москве один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Благодаря оперативным действиям экстренных служб, удалось избежать человеческих жертв и серьезных разрушений. На месте происшествия работают соответствующие службы, проводящие оценку ущерба и необходимые работы.

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, беспилотники были уничтожены над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского, Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры отсутствует. В Рязанской области было перехвачено два БПЛА, также без пострадавших и повреждений. В Ульяновской области средства ПВО уничтожили три беспилотника, места падения зафиксированы в Новоспасском, Николаевском и Павловском районах.

Министерство обороны подчеркивает, что российские средства ПВО продолжают эффективно выполнять задачи по защите воздушного пространства страны. Постоянно совершенствуются методы обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, что позволяет минимизировать угрозу для гражданской инфраструктуры и населения. Власти регионов, подвергшихся атаке, оперативно реагируют на ситуацию, проводя необходимые работы по устранению последствий и обеспечивая безопасность жителей. Особое внимание уделяется восстановлению поврежденных объектов и оказанию помощи пострадавшим, хотя, к счастью, в данном случае удалось избежать серьезных жертв и разрушений.

Ситуация находится под контролем, и российские военные продолжают бдительно следить за воздушным пространством, готовые к отражению любых потенциальных угроз. Данные события подчеркивают важность укрепления системы противовоздушной обороны и повышения ее эффективности в условиях современных вызовов и угроз безопасности. В то время как отдельные инциденты, такие как попадание БПЛА в здание в Москве, вызывают обеспокоенность, общая картина свидетельствует об успешном противодействии массированной атаке и предотвращении серьезных последствий





