Новый дрон «Упыреныш» сочетает в себе лучшие характеристики российских и украинских БПЛА, обладает повышенной грузоподъемностью и стабильным управлением. Он уже прошел боевые испытания и успешно применяется для доставки грузов и нанесения ударов по противнику.

Инженеры 4-й бригады Южной группировки войск совершили значительный прорыв в области беспилотных технологий, представив первый прототип дрон а под названием « Упыреныш ». Этот инновационный аппарат представляет собой гибрид, объединяющий в себе лучшие качества двух известных беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) – российского «Упыря» и украинской «Баба-Яги».

Разработка «Упыреныша» стала ответом на растущую потребность в более универсальных и эффективных средствах ведения боевых действий и логистической поддержки на передовой. Военнослужащий, участвовавший в создании дрона, отметил, что «Упыреныш» отличается увеличенными размерами, повышенной грузоподъемностью и более стабильным, интуитивно понятным управлением. Он подчеркнул, что аппарат способен оперативно доставлять необходимые грузы, что критически важно для поддержания боеспособности подразделений. По сути, «Упыреныш» призван стать надежным помощником в выполнении широкого спектра задач, от доставки боеприпасов и медикаментов до проведения разведки и корректировки огня.

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков, ознакомившийся с новым дроном, отметил его потенциал в качестве замены компактному дрону Mavic, при этом подчеркнув его значительно большую грузоподъемность. Это означает, что «Упыреныш» может нести более тяжелые и объемные грузы, что расширяет его функциональные возможности и делает его более ценным активом на поле боя. Ключевым аспектом разработки «Упыреныша» стало грамотное сочетание компонентов от двух разных БПЛА.

Как пояснил техник взвода беспилотных систем (БпС) с позывным Шипа, корпус и полетный контроллер были взяты от российского FPV-дрона «Упырь», в то время как GPS-модуль, компас, система сброса груза, камера и антенны были позаимствованы у украинской «Баба-Яги». Такой подход позволил объединить преимущества обеих моделей, создав аппарат, обладающий высокой маневренностью, стабильностью и точностью. Благодаря использованию компонентов от «Баба-Яги», «Упыреныш» теперь способен зависать в воздухе и летать в стабилизированном режиме, что значительно упрощает управление и повышает эффективность выполнения задач.

Уже сейчас новый беспилотник успешно прошел серию боевых испытаний, продемонстрировав свою эффективность при нанесении ударов по пехоте и укрепленным позициям противника, а также при доставке грузов на передовую. Разработчики уверены, что «Упыреныш» станет незаменимым инструментом для российских военнослужащих, позволяющим им эффективно решать широкий спектр задач в условиях современного боя. В настоящее время ведутся работы по дальнейшей оптимизации конструкции и программного обеспечения дрона, а также по расширению его функциональных возможностей.

Особое внимание уделяется повышению дальности полета, увеличению грузоподъемности и улучшению устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. Параллельно с разработкой «Упыреныша» российские военные активно внедряют в практику применения беспилотников новые тактики и методы ведения боевых действий. В частности, 20 апреля «Известия» опубликовали кадры дистанционного минирования путей снабжения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. Военнослужащие группировки войск «Центр» начали применять дроны для установки мин на маршрутах, используемых противником для доставки боеприпасов, продовольствия и других необходимых ресурсов.

Для выполнения этой задачи на дроны дополнительно устанавливается система сброса, которая выводится на пульт управления. Это позволяет оператору дистанционно установить боеприпас в заданном месте и безопасно вернуть аппарат обратно. Такая тактика позволяет эффективно нарушать логистику противника, затруднять его снабжение и создавать дополнительные препятствия для его продвижения. Кроме того, российские военные активно используют беспилотники для разведки, корректировки огня артиллерии и наблюдения за перемещениями противника.

В разработке и внедрении новых беспилотных технологий активно задействуются специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) и рекомендательные алгоритмы, что позволяет повысить эффективность и автономность работы дронов. Ожидается, что в ближайшем будущем беспилотники станут неотъемлемой частью российской армии, играя ключевую роль в обеспечении ее боеспособности и победы на поле боя. Развитие беспилотных технологий является одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил Российской Федерации, и государство оказывает всестороннюю поддержку разработчикам и производителям БПЛА





