Суммарная задолженность по зарплате в России выросла до 2,9 млрд рублей. Государственные СМИ получили рекомендацию не освещать эту статистику. На фоне роста цен население испытывает финансовые трудности.

Росстат опубликовал данные, согласно которым суммарная задолженность по заработной плате в России на конец апреля достигла 2,9 миллиарда рублей. Это на 750 миллионов рублей, или на 35,2 процента, больше, чем в марте текущего года.

Учитывались организации, не относящиеся к малому предпринимательству. Более половины долга, а именно 55 процентов, приходится на задолженность, возникшую в 2026 году, 34 процента - на долг 2025 года, и почти 11 процентов - на 2024-й. Эксперты отмечают, что такие цифры являются самыми высокими с декабря 2019 года. Однако, как стало известно, государственным российским СМИ была разослана методичка с рекомендацией максимально игнорировать эти данные Росстата.

На момент публикации ведущие информационные агентства страны не распространили информацию о росте задолженности, хотя приводили другие статистические показатели из того же отчёта. Это вызвало обеспокоенность среди экономистов и правозащитников, которые видят в этом попытку скрыть реальное положение дел в экономике. Параллельно с этим в России продолжают расти цены на товары первой необходимости.

Читатели различных изданий жалуются, что отказываются от покупки свежих огурцов и фруктов, заводят кур в надежде сэкономить на яйцах и мясе, а каждый поход в магазин сопровождается чувством безысходности. Рост цен в сочетании с увеличением задолженности по зарплате создаёт дополнительное давление на население, особенно в регионах, где доходы и так невысоки. Сложившаяся ситуация требует пристального внимания со стороны властей. Игнорирование статистических данных не решает проблему, а лишь откладывает её решение.

Экономисты призывают к открытому обсуждению причин роста задолженности и принятию мер по стабилизации рынка труда и сдерживанию инфляции. В противном случае социальная напряжённость может усилиться, что приведёт к негативным последствиям для всей страны





