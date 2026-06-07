Статья освещает недавние непубличные контакты между Россией и Украиной, включая встречи бизнесменов и обмен письмами. Рассматриваются позиции сторон, реакция на обращение Зеленского и оценка экспертов по поводу искренности предложений о мире.

По словам источников, три недели назад один из бизнесменов сообщил главе государства о приглашении посетить украинскую столицу. После этого российский предприниматель провёл переговоры с президентом Украины Влади мир ом Зеленским в его резиденции, где украинский лидер просил организовать личную встречу с российским президентом.

Российская сторона заявила, что никогда не отказывалась от диалога, но подчеркнула, что перекладывать разговор из пустого в порожнее не имеет смысла. Вечером 5 июня российский представитель Ушаков сообщил о периодических непубличных российско-украинских переговорах, однако отказался называть имена людей, ведущих диалог с украинской стороной. При этом Financial Times со ссылкой на четыре осведомлённых источника сообщила, что в качестве посредника мог выступать известный бизнесмен.

Этот человек ранее участвовал в переговорах с Киевом, в том числе публично, однако в марте 2022 года пресс-секретарь российского президента заявил, что он не является официальным членом российской делегации, уполномоченной на ведение переговоров. 4 июня Зеленский опубликовал на своём сайте письмо-обращение с предложением об организации российско-украинских переговоров о мире. В ответ российский президент на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня заметил, что в тексте обращения содержатся элементы хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с украинским лидером.

Пресс-секретарь российского президента Песков добавил, что если хотят передать письмо, то следует сделать это напрямую, а не через мегафон, иначе это не может считаться полноценным письмом. Эксперты отмечают, что суть, форма и стиль обращения изначально составлены так, чтобы не предполагать реального диалога. По мнению эксперта Денисова, письмо должно было представить Украину как сторону, якобы готовую к переговорам, но на деле оно не предлагает никаких конкретных путей выхода из кризиса.

Заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о том, что Россия якобы упустила шанс на мирное урегулирование конфликта, следует рассматривать как часть запланированной информационной операции. В США в текущих условиях активизируются сторонники дальнейшего давления на Россию в конгрессе, отмечает научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, комплиментарные высказывания в адрес Дональда Трампа, критика ЕС и упоминание фактического паритета на поле боя являются сигналом к равноправному диалогу.

Остальные комментарии, по мнению эксперта, представляют собой предостережение США от навязывания России своей политики. Таким образом, переговоры остаются сложным процессом, где каждая сторона преследует свои цели, а публичная риторика часто расходится с реальными намерениями





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