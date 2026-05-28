Россия предупреждала о возможных ударах по Киеву, а затем нанесла удар в ответ на украинские атаки

Российский секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала ранее, может быть нанесен в любое время. В министерстве отметили, что чашу терпения переполнил удар ВСУ по колледжу в Старобельске, при котором погиб 21 студент. Также МИД призвал иностранных дипломатов покинуть Киев, а жителей города — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала ранее, может быть нанесен в любое время, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ответ на атаку Старобельска.
Шойгу отметил, что российская сторона не просто так предупреждала иностранных дипломатов и призывала их покинуть Киев. Предупреждение было осознанным и серьезным. Что российские войска в ответ на украинские атаки по мирным целям приступают к системному нанесению ударов по объектам ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. В министерстве подчеркивали, что чашу терпения переполнил удар ВСУ по колледжу в Старобельске, при котором погиб 21 студент.
Также МИД призвал иностранных дипломатов покинуть Киев, а жителей города — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Не все воспринимают всерьез заявление России об ударах по Киеву, и посоветовали читать "исчерпывающее" заявление МИД
