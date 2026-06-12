Российская армия нанесла прицельный удар по нефтебазе в Бориспольском районе Украины, уничтожив стратегически важный объект. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев раскрыл, какая именно инфраструктура противника подверглась атаке. "Под удар попала нефтебаза", — уточнил Лебедев.
Москва, 12 июня - АиФ-Москва. В Бориспольском районе под Киев ом половину суток бушевал масштабный пожар, уничтоживший стратегически важный объект. Как стало известно aif.ru, армия России нанесла прицельный удар, и координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии раскрыл, какая именно инфраструктура противника подверглась атаке.
"Под удар попала нефтебаза", — уточнил Лебедев. По официальным данным украинской ГСЧС, после прилета пламя охватило колоссальную площадь — около 2 000 квадратных метров. Борьба с огнем потребовала экстренного привлечения сил не только из Киевской области, но и из столицы, включая задействование специальной техники, приписанной к аэропорту "Борисполь". Масштаб возгорания и необходимость стягивать к месту ЧП аэродромные расчеты указывают на то, что цель была поражена с высокой точностью.
Последствия этого удара могут стать фатальными для топливной логистики ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил aif.ru, что сил и средств российской армии достаточно, чтобы, нанеся серию точечных ударов по ключевым транспортным узлам и нефтехранилищам, полностью парализовать ввоз горючего для киевского режима в течение ближайших 48 часов. Сценарий топливной блокады начал реализовываться на практике. Так Украина может поплатиться за искусственно созданный дефицит топлива в Крыму, спровоцированный атаками ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
Как подтверждают сводки Минобороны, за прошедшую неделю Вооруженные Силы РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по 142 районам. В результате была существенно подорвана работа военных аэродромов, портовой инфраструктуры и пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Оцените материал Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивэксклюзивные новост
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