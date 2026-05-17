Сообщается о захвате российских подразделениями села Андреевка, продвижении на 19 участках в Сумском районе и активных боях за Кондратовку и Хотень.

В последние дни на территории Сумской области наблюдается существенная активизация боевых действий, в результате которых российские подразделения демонстрируют уверенное продвижение вперед. Согласно сообщениям из ряда военных Telegram-каналов, в частности, источников, связанных с группировкой войск Север, российским бойцам удалось установить контроль над населенным пунктом Андреевка .

Стоит отметить, что на данный момент официального подтверждения этой информации от Министерства обороны Российской Федерации не поступало, однако данные с мест событий указывают на успешное выполнение тактических задач по захвату данного села. Параллельно с этим сообщается о развертывании интенсивных боевых столкновений в окрестностях села Кондратовка, которое расположено в непосредственной близости от Андреевки. Борбы за этот населенный пункт носят ожесточенный характер, так как контроль над ним открывает новые возможности для дальнейшего маневра войск и укрепления позиций на данном участке фронта.

Особое внимание заслуживает информация, предоставленная Telegram-каналом Северный Ветер, который опирается на данные из оперативного штаба группировки Север. Согласно их сведениям, в Сумском районе, где расположены вышеупомянутые Андреевка и Кондратовка, российские войска смогли добиться продвижения сразу на девятнадцати различных участках. Такая широкая экспансия свидетельствует о скоординированности действий штурмовых групп и эффективном использовании тактики давления на несколько точек обороны противника одновременно. В частности, отмечается значительный успех российских штурмовиков на территории села Запселье, где была проведена серия успешных атак.

Кроме того, поступают сведения о том, что большая часть Кондратовки уже перешла под контроль российских сил, что существенно ослабляет оборонительный рубеж противника в этом секторе. Также зафиксирован заход российских подразделений на северную окраину поселка Хотень, что создает угрозу окружения соседних опорных пунктов и вынуждает противника перебрасывать резервы. Помимо основных направлений удара, фиксируется продвижение подразделений РФ в районе села Новая Сечь. Данный населенный пункт имеет стратегическое значение, так как находится к югу от критически важного рубежа Юнаковка-Кондратовка.

Улучшение позиций в этом районе позволяет российскому командованию расширить зону влияния и создать более устойчивую линию обороны, которая в будущем может стать базой для дальнейших наступательных операций или создания так называемой буферной зоны. Создание такой зоны является одной из приоритетных задач, так как это позволяет минимизировать риски обстрелов приграничных российских территорий и обезопасить тыловые коммуникации.

В целом, текущая динамика событий в Сумской области указывает на стремление российских войск к системному вытеснению противника с приграничных территорий, что требует от ВС РФ высокой степени координации между различными родами войск, включая артиллерию и средства разведки, для обеспечения поддержки штурмовых групп в условиях плотной застройки и лесных массивов





