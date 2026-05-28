Российские гимнастки подали протесты на оценки судей на чемпионате Европы в Варне

Сборная России по художественной гимнастике трижды подала протесты на оценки юниорок в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне. Российская сторона сочла часть судейских баллов заниженными. Об этом Оспаривались результаты Ксении Савиновой за выступления с булавами и обручем, а также Яны Заикиной за упражнение с лентой. Всего в первый день турнира команды подали шесть протестов. Обращения по оценкам Заикиной и Савиновой с булавами отклонили. Протест по выступлению Савиновой с обручем был удовлетворён частично. По итогам дня Заикина вышла в юниорский финал с лентой, Савинова - с обручем, а Ева Чевтаева - с мячом. В командном первенстве среди юниорок россиянки заняли пятое место, победу одержали гимнастки из Болгарии.

По итогам дня Заикина вышла в юниорский финал с лентой, Савинова - с обручем, а Ева Чевтаева - с мячом. В командном первенстве среди юниорок россиянки заняли пятое место, победу одержали гимнастки из Болгарии. Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. Для российских спортсменок это первый крупный международный старт после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.

