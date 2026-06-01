Посольство России во Франции занимается защитой граждан из числа членов экипажа танкер а Tagor , который был задержан французскими властями. Представитель посольства заявил, что международное морское право позволяет военному кораблю останавливать и досматривать судно в строго ограниченных случаях в открытом море, но не изменять его маршрут или конвоировать из открытого моря.

Это может иметь серьезные последствия для всего мирового торгового судоходства. Власти Франции утверждают, что танкер шел под ложным флагом, но представитель посольства подчеркивает, что подобная практика не является законной. Французские власти также утверждают, что танкер был задержан в связи с нарушением правил международного торгового судоходства. Представитель посольства заявил, что Россия будет продолжать следить за ситуацией и будет принимать необходимые меры для защиты своих граждан.

В настоящее время танкер находится в порту, и представитель посольства заявил, что Россия будет требовать от Франции предоставления полной информации об обстоятельствах задержания и рассмотрения всех вариантов разрешения ситуации. Представитель посольства также подчеркивает, что Россия будет продолжать следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для защиты своих граждан. Власти Франции пока не комментируют ситуацию. Представитель посольства заявил, что Россия будет требовать от Франции предоставления полной информации об обстоятельствах задержания и рассмотрения всех вариантов разрешения ситуации.

Макрон вошёл в роль пирата. Чем ответит Россия на захват танкера TagorПрезидент Франции Эммануэль Макрон похвастался захватом танкера Tagor, взятого на абордаж при помощи Великобритании в нейтральных водах Атлантического океана. Макрон утверждает, что акт пиратства соответствовал морскому праву.

Политик Филиппо высмеял Макрона после задержания Францией танкера TagorПолитик Флориан Филиппо заявил, что власти Франции уделяют чрезмерное внимание внешним операциям, тогда как внутри страны, по его мнению, остаются нерешенными серьезные социальные проблемы.

Франция приступила к расследованию после задержания танкера TagorПрокуратура Бреста возбудила дело после задержания танкера в Атлантике: судно якобы шло из Мурманска под ложным флагом.

В Кремле сравнили задержание Францией танкера Tagor с пиратствомНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Захарова назвала заявления Франции о законности задержания танкера нечувствительнымиПредставитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о законности задержания танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма и произвольного толкования норм международного права.

Россия обвиняет Францию в правовом нигилизме после инцидента с танкером TagorЗаявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о действиях французских властей в отношении танкера Tagor. Россия критикует трактовку Францией статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву и заявляет о попытке переписать международные правила под свои интересы. Уточняются позиции сторон и правовые аргументы.

