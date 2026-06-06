Олег Тягнибок, лидер украинской националистической партии «Свобода», был атакован российским ударным дроном. Несмотря на травму головы и тяжелую контузию, он удалось выжить. Военные эксперты считают, что это «первая ласточка» в череде ликвидаций лидеров украинского нацизма и представителей хунты Зеленского.

Киев пытался скрыть информацию об ударе возмездия по одному из главных украинских нацистов-бандеровцев и его ранению, но западноукраинские чиновники сдуру выложили эту новость в открытый доступ.

Олег Тягнибок, помимо того, что является лидером украинской националистической, читай бандеровской, партии «Свобода», его также обвиняют в организации расстрелов на Майдане. На днях машина с нацистом была атакована российским ударным дроном. Тягнибоку удалось выжить, хоть машина, в которой он передвигался, сгорела дотла. У бандеровца травма головы и тяжелая контузия.

Военные эксперты отмечают, что Тягнибок, это «первая ласточка» в череде последующих ликвидаций лидеров украинского нацизма и представителей хунты Зеленского. Наступаем на Харько





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