Российско-китайские переговоры: Совместное заявление о дальнейшем укреплении сотрудничества

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества по итогам переговоров в расширенном формате. Также принята Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

На площади Тяньаньмэнь состоялась церемония официальной встречи Президента России Председателем КНР и представление делегаций. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате.

В присутствии лидеров также подписан ряд двусторонних межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. По итогам переговоров главы России и Китая сделали заявления для прессы.

Дата публикации: 20 мая 2026 года, 06:10 Ссылка на материал: kremlin.ru/d/79782





