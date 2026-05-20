Head Topics

Российско-китайские переговоры: Совместное заявление о дальнейшем укреплении сотрудничества

Внутренние Дела News

Российско-китайские переговоры: Совместное заявление о дальнейшем укреплении сотрудничества
РоссияКитайПрезидент России
📆5/20/2026 8:54 AM
📰Президент России
63 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 68%

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества по итогам переговоров в расширенном формате. Также принята Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

На площади Тяньаньмэнь состоялась церемония официальной встречи Президента России Председателем КНР и представление делегаций. Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате.

В присутствии лидеров также подписан ряд двусторонних межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. По итогам переговоров главы России и Китая сделали заявления для прессы.

Подробнее Беседа с Председателем КНР Си Цзиньпином 20 мая 2026 года Российско-китайские переговоры в расширенном составе 20 мая 2026 года Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров 20 мая 2026 года Смотрите также Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая 2026 года Дополнительно Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества 20 мая 2026 года Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа 20 мая 2026 года Список документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Президента Российской Федерации В.В.

Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина 20 мая 2026 года География Темы Лица Статус материала Опубликован в разделе: Новости Дата публикации: 20 мая 2026 года, 06:10 Ссылка на материал: kremlin.ru/d/79782 Текстовая верси

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Президент России /  🏆 1. in RU

Россия Китай Президент России Президент КНР Совместное Заявление Совместная Декларация Руководство КНР Руководство России Стратегическое Сотрудничество Главы Государств

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 11:54:32