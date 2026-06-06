На ПМЭФ‑2026 подписан документ о сотрудничестве в сфере боевых искусств и адаптивного спорта, предусматривающий обмен тренерами, судьями и участие спортсменов в международных турнирах

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с третьего по шестое июня, российский министр спорт а Михаил Дегтярев объявил о подписании меморандум а о сотрудничестве с Калси Белль, министром по делам молодёжи и спорт а Республики Сейшельские Острова.

Официальный документ фиксирует намерения обеих стран развивать совместные проекты в области дзюдо, бокса и самбо, а также обмениваться опытом в продвижении адаптивного спорта. По условиям соглашения стороны договорились о создании программ по подготовке тренеров и судей, организации стажировок российских специалистов на Сейшельских островах и, в свою очередь, содействовать участию спортсменов из этой страны в российских соревнованиях по самбо. Дегтярев отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению двусторонних спортивных связей и открывают новые возможности для молодых атлетов обеих стран





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Меморандум Спортивное Сотрудничество Самбо Адаптивный Спорт Пмерф

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