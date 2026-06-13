Российские фанаты разочарованы концертом Канье Уэста в Тбилиси: плохой звук и проблемы с билетами

Российские поклонники Канье Уэста раскритиковали его концерт в Грузии из-за ужасного звука и обмана с билетами. Многие не услышали любимых песен, а некоторые вообще не попали на шоу.

Российские фанаты , приехавшие на концерт Канье Уэст а в Тбилиси , остались разочарованы качеством звука и организацией мероприятия. Многие жаловались, что вместо четкого исполнения хитов они слышали только громкие басы, заглушавшие голос рэпера.

Особенно сильно это ощущалось на танцполе, где зрители отчаянно пытались разобрать слова песен, но безуспешно. Некоторые фанаты вообще не смогли попасть на стадион из-за проблем с билетами: сервисы по продаже списали деньги, но не прислали электронные билеты. Обманутые поклонники вынуждены были смотреть шоу издалека через открытое пространство на пропускном пункте "Динамо Арены". Несмотря на это, нашлись и те, кто остался в восторге: они танцевали на трибунах, заселились в тот же отель, что и Канье, и даже пожали ему руку.

Концерт собрал более 70 тысяч зрителей, а билеты были раскуплены за 8 часов. Специально для выступления смонтировали вращающуюся сцену в форме Земли, на которой Канье исполнил треки из нового альбома Bully и старые хиты. Российские фанаты активно покупали билеты в сектор ORBIT - это танцпол и места ближе всего к сцене, стоимость одного билета составляла около 13 тысяч рублей. За весь концерт американский рэпер заработал примерно 500 миллионов рублей.

Накануне концерта тысячи поклонников из стран СНГ заполнили туристические районы Тбилиси. Они жгли файеры, запускали фейерверки, хором пели песни Канье и выкладывали все в социальные сети. Такое поведение вызвало возмущение местных жителей, которые требовали от приезжих "валить к себе на родину". Конфликты переходили в агрессивную фазу, некоторые столкновения даже требовали вмешательства полиции.

Фанаты в ответ обвиняли горожан в непонимании культуры и называли их завистниками. Ситуация накалилась до такой степени, что в соцсетях появились призывы бойкотировать концерт, но это не остановило поток зрителей. Организаторы концерта пока не комментируют жалобы на звук и проблемы с билетами. Однако известно, что техническое оснащение стадиона было подготовлено специально для шоу Канье, включая уникальную вращающуюся сцену.

Некоторые эксперты предполагают, что проблемы со звуком могли возникнуть из-за большого количества зрителей и особенностей акустики открытого стадиона. Что касается билетных сервисов, то пострадавшие фанаты планируют подавать коллективный иск. Концерт Канье Уэста в Тбилиси стал одним из самых масштабных событий года в Грузии, но оставил неоднозначные впечатления у российской аудитории. Несмотря на критику, многие признают, что видели уникальное шоу и получили эмоции, которые запомнятся надолго





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