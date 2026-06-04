Россия нанесла удар по целям в Белой Церкви и районах ДНР в рамках испытаний ракетного комплекса "Орешек", чтобы проверить, как легли блоки. Президент России Владимир Путин заявил, что последний удар был нанесен в испытательных целях, чтобы проверить, как легли блоки. Он также отметил, что фактически ни одного боевого применения "Орешка" по целям на Украине не было.
Россия нанесла удар по целям в Белой Церкви и районах ДНР в пределах основного укрепрайона, чтобы посмотреть результаты применения ракетного комплекса "Орешек". Президент России Владимир Путин заявил, что последний удар был нанесен в испытательных целях, чтобы проверить, как легли блоки.
Он также отметил, что фактически ни одного боевого применения "Орешка" по целям на Украине не было. Путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении "Орешка" по целям, включая массированный удар возмездия по военным целям на Украине с применением "Орешка", "Искандера", "Кинжала" и "Циркона". Удар стал ответом на атаку ВСУ по гражданским объектам, в частности по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек
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