Россия и Китай будут обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем друг другу — российской ГЛОНАСС и китайской ‘Бэйдоу’.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Россия и Китай будут обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем друг друга — российской ГЛОНАСС и китай ской ‘Бэйдоу’ . Об этом говорится в заявлении государств, касающемся дальнейшего укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

‘Стороны решили углублять взаимовыгодные контакты в области спутниковой навигации, активно реализовывать Российско-Китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы, обеспечивать взаимодополняемость навигационных систем ГЛОНАСС и ‘Бэйдоу’ в интересах пользователей всех стран мира’, — говорится в документе. Данное совместное заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита российского лидера в Пекин 19–20 мая. Встреча лидеров.

