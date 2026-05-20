МИД РФ сообщил о переходе к индивидуальному рассмотрению заявок на поставку газа в страны ЕС, исходя из политической позиции государств и экономической выгоды России.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в своем недавнем выступлении четко обозначил новую парадигму взаимодействия России с европейскими потребителями газа. Согласно его словам, российская сторона намерена решать любые вопросы, связанные с поставками углеводородов в Европу, исключительно исходя из собственных национальных интересов.

При этом подход будет индивидуальным для каждого конкретного случая. Дипломат особо подчеркнул, что в настоящее время наблюдается определенный парадокс: ряд европейских государств на официальном уровне делают громкие заявления о полном неприятии России и стремлении максимально быстро избавиться от зависимости от ее ресурсов, однако за закрытыми дверями эти же страны пытаются найти способы продолжить закупки газа. По мнению Биричевского, правительство Российской Федерации сейчас активно прорабатывает механизмы отказа в поставках именно тем субъектам, которые пытаются действовать таким двуличным образом.

По его словам, попытки некоторых стран 'надышаться в последние минуты перед смертью' могут оказаться тщетными, так как каждое обращение будет подвергаться тщательному анализу на предмет политической лояльности и экономической выгоды для РФ. Данный подход полностью коррелирует с более широкой стратегией, которую наметило высшее руководство страны. Президент Российской Федерации ранее уже давал поручения правительству и профильным компаниям сосредоточиться на поиске и освоении новых, перспективных рынков сбыта природного газа.

Основной акцент при этом делается на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на энергоносители продолжает расти. Глава государства справедливо отметил, что в сложившихся геополитических условиях России может быть стратегически выгоднее прекратить поставки на европейский рынок даже сейчас, не дожидаясь окончательного вступления в силу всех ограничений, навязанных Евросоюзом.

Своевременный и осознанный уход с рынка, который становится все более токсичным и нестабильным, позволит России более эффективно закрепиться на новых направлениях, создать там долгосрочную инфраструктуру и диверсифицировать свои экспортные потоки, тем самым минимизировав риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одного региона. Важным фактором, определяющим темпы этой трансформации, являются законодательные инициативы самого Евросоюза. Совет ЕС в январе утвердил жесткий регламент, предусматривающий поэтапный и полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа.

Сроки этого процесса четко регламентированы: так, запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу уже 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным соглашениям — с 1 января 2027 года. Что касается трубопроводного газа, то ограничения по краткосрочным контрактам начнут действовать с 17 июня 2026 года, а окончательный разрыв долгосрочных отношений запланирован на 1 ноября 2027 года. Таким образом, Европа фактически установила дедлайн для российского газа, что делает любые попытки затянуть процесс бессмысленными.

Российская сторона, осознавая эти сроки, стремится перехватить инициативу в свои руки, чтобы процесс разрыва связей происходил на ее условиях, а не под давлением внешних санкций. В долгосрочной перспективе такая стратегия приведет к фундаментальной перестройке всей энергетической архитектуры Евразии. Россия переходит от модели, ориентированной на западный рынок, к многополярной системе экспорта. Это требует колоссальных инвестиций в строительство новых трубопроводов, развитие терминалов по сжижению газа и модернизацию логистических цепочек.

При этом индивидуальный подход к европейским странам, о котором говорил Дмитрий Биричевский, служит инструментом политического давления и проверки реальности намерений западных партнеров. Если страна демонстрирует готовность к конструктивному диалогу, вопрос о поставках может быть рассмотрен, однако в случае продолжения агрессивной риторики при одновременных попытках закупить ресурс, Россия будет действовать решительно.

В конечном итоге целью является создание такой системы энергобезопасности, при которой российская экономика будет полностью защищена от политических колебаний в Брюсселе или Вашингтоне, а поставки газа будут осуществляться только тем партнерам, которые уважают национальные интересы РФ





