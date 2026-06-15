Российский гимнаст стал звездой китайского цирка после видео с 25 миллионами просмотров

Денис Свидинский из Кемерова покорил китайскую публику и интернет, исполняя захватывающие трюки на высоте. Узнайте, как он попал в цирк, чем отличаются шоу в Китае от российских и как изменилась его жизнь после вирусного видео.

Двадцатитрёхлетний Денис Свидинский родом из сибирского города Кемерово. С самого детства его жизнь была неразрывно связана со спортом: в возрасте четырёх лет родители привели мальчика в секцию спортивной гимнастики.

Он активно участвовал в соревнованиях, завоёвывал медали, и казалось, что его путь предопределён. Однако судьба распорядилась иначе. Однажды Денису позвонил старый знакомый, который когда-то тренировался у того же наставника, и предложил попробовать себя в цирке братьев Запашных в Москве. Долго не раздумывая, Денис согласился.

Так он провёл около полугода в столице, а затем перешёл в жанр воздушного полёта, который стал его призванием. Вместе с командой артист гастролировал по городам России, репетировал и выступал, но контракт, обещанный изначально, так и не был предложен. Многие коллеги начали искать другие возможности, и Денис увидел объявление о наборе артистов в цирк в Китае. Это стало началом его международной карьеры.

Переезд в Китай не был запланирован, но Дениса всегда привлекали путешествия, знакомство с новыми культурами и профессиональный рост. Работа в китайском цирке оказалась совершенно иной, чем в России. Местная индустрия славится масштабными, но короткими шоу. Если в странах СНГ представление длится два-три часа с двумя актами, то в Китае стремятся сделать программу короче, чтобы проводить несколько выступлений в день и привлекать больше зрителей.

Китайская публика, по словам Дениса, не привыкла подолгу сидеть на одном месте. Обычно в будние дни проходит два-три шоу, а в выходные и праздники их количество может достигать четырёх. Рабочий день артиста в Китае насыщен: репетиции сочетаются с выступлениями, и свободного времени остаётся немного. В России же артисты в основном репетируют по будням, а представления дают только по выходным.

Команда Дениса состоит преимущественно из выходцев из стран СНГ - России, Беларуси, Казахстана, Украины, а также артистов из Африки и Южной Америки. За годы карьеры Денис освоил множество цирковых жанров: акробатическую дорожку, батут, встречные качели. Но наибольшую любовь он питает к воздушному полёту. Этот жанр позволяет гимнасту продемонстрировать все навыки, приобретённые в спортивной гимнастике: высота, масштаб, ощущение полёта захватывают дух.

Именно в этом жанре Денис работает сейчас и гордится своим мастерством. Неожиданную популярность артисту принёс видеоролик, набравший около 25 миллионов просмотров. Всё началось с того, что друзья подарили ему камеру с обзором 360 градусов. Сначала Денис снимал обычные рабочие будни и репетиции, а потом решил закрепить камеру на груди во время выполнения трюка.

Первое такое видео оказалось необычным: зрители могли видеть не только сам трюк, но и слышать разговоры артистов, ощущать атмосферу. Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям, и Денис стал интернет-звездой. Теперь он продолжает снимать подобные видео, делясь с поклонниками закулисной жизнью цирка. Хотя популярность пришла внезапно, Денис остаётся скромным и сосредоточенным на своей работе, мечтая о новых высотах и гастролях





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