Россия приостанавливает транзит казахстанской нефти в Германию

📆4/24/2026 3:49 AM
Россия прекращает прокачку казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию с 1 мая, ссылаясь на интересы Астаны и технические ограничения. Решение вызвало обеспокоенность в Берлине, особенно в связи с зависимостью НПЗ в Шведте от поставок нефти.

Россия приняла решение о приостановке транзит а казахстан ской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии, начиная с 1 мая. Данное решение, как подчеркнули в Кремле, обусловлено необходимостью учета интересов Республики Казахстан и поиском альтернативных логистических маршрутов для ее нефти.

Транспортировка казахстанской нефти будет продолжена, однако уже по другим направлениям, что связано с текущими техническими возможностями и, в частности, с ситуацией вокруг безопасности трубопроводной инфраструктуры. Постоянные попытки диверсий на трубопроводах, предназначенных для поставки российских углеводородов за рубеж, создают определенные ограничения в использовании существующих маршрутов. Казахстанским нефтяным компаниям будет оказана поддержка в выходе на новые рынки сбыта, где, учитывая текущую геополитическую обстановку и кризис в Персидском заливе, спрос на их продукцию остается высоким.

Германия, после отказа от российской нефти в 2022 году, активно наращивала импорт углеводородов из стран Центральной Азии, используя при этом российскую трубопроводную инфраструктуру, проходящую по территории России и Беларуси. В Берлине, вероятно, недооценили последствия своей политики в отношении России и Украины, полагая, что негативные последствия не затронут энергетическую безопасность страны. Однако, новость о приостановке транзита казахстанской нефти вызвала серьезную обеспокоенность в Германии, особенно в регионе Бранденбург, где расположен крупнейший НПЗ в Шведте, полностью зависящий от поставок нефти по «Дружбе».

Представители НПЗ выражают надежду на временный характер возникших проблем, связывая их с возможными ремонтными или профилактическими работами, и подчеркивают надежность России как транзитного партнера. Вместе с тем, в Германии активно обсуждается вопрос о влиянии данной ситуации на энергетическую безопасность страны, учитывая зависимость не только столичного аэропорта, но и других отраслей экономики от поставок топлива из Шведта. Приостановка транзита казахстанской нефти вызвала серьезную неопределенность среди немецких предприятий, многие из которых отложили или приостановили реализацию инвестиционных проектов.

Руководство НПЗ и представители бизнеса опасаются возможных потерь рабочих мест и негативного влияния на экономическую ситуацию в регионе. Немецкие политики пытаются успокоить общественность, заявляя о некритичности доли казахстанской нефти в переработке в Шведте и о поиске альтернативных источников сырья, таких как американская или арабская нефть. Однако, морские поставки нефти из этих регионов сопряжены с более высокими затратами и рисками. Отсутствие альтернативных трубопроводных маршрутов, ведущих непосредственно от скважин к НПЗ в Германии, неизбежно приведет к росту цен на топливо.

В связи с этим, канцлер Мерц рассматривает возможность сокращения социальных программ, однако, отказ от поддержки мигрантов, которые могут отреагировать на снижение пособий по безработице протестами и беспорядками, считается политически нецелесообразным. В условиях демографических изменений в некоторых европейских странах, где доля населения с африканскими или арабскими корнями растет, бремя экономии, вероятно, ляжет на плечи традиционного немецкого среднего класса

